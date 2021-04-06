«У меня, на мой взгляд, удивительные новости. У нас есть дед. Ему 101 год»: случай с ковидом

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал письмо о вакцинированном 101-летнем мужчине из США, заболевшем ковидом и быстро выздоровевшем.

«Здравствуйте, доктор Комаровский! - так начинается письмо от жительницы штата Вирджиния (США) Натальи, которое Евгений Комаровский выкладывает на своей страничке в соцсетях. — У меня, на мой взгляд, удивительные новости.

У нас есть дед. Ему 101 год. Живем мы в США, причем он живет сам по себе. К нему раз в неделю заглядывает медсестра, а в остальном он со всем сам справляется.

Последние месяцев восемь у него дома стоит баллон с кислородом, и он им иногда дышит. В Америке много разных больниц и клиник, но, поскольку он ветеран Второй мировой, то бесплатно лечится в больнице для военных ветеранов, военных пенсионеров и всех тех, кто каким бы то ни было образом относится или относился к военным.

То есть за его здоровье отвечает федеральное правительство, а не власти штата. Так вот, федеральное правительство США закупило для всех военных вакцину от коронавируса у Пфайзера. Постепенно привили всех, а деда нашего в первую очередь, потому что он из группы риска. Прививка в два захода, вторая доза у него была в начале февраля.

В первых числах марта к нему в очередной раз пришла медсестра, он пожаловался на затрудненность дыхания, она ему сразу сделала тест и подтвердила наличие коронавируса. Посоветовала обратиться в больницу. На следующий день его повез в больницу сосед (он уже тоже престарелый, а потому привит).

Через день в больнице дыхание деда еще ухудшилось и он уже начал звонить родственникам и т. д. и прощаться. Все, конечно, всполошились, но в больницу-то не пускают, он в изоляции лежит… Звонит и говорит: «Кота моего кормить не забывайте!»

Так вот он наставления раздавал… А потом прошло 4 дня, кризис прошел, его подержали еще денек для достоверности и ВЫПИСАЛИ ДОМОЙ НАБИРАТЬСЯ СИЛ. Сейчас дед наш здоров и кормит своего кота сам!

Вот такие чудеса. Дед наш всю жизнь любит гулять по лесу и рыбу ловить. Лет двадцать курил, потом жевал табак (тут такое тоже есть), в свое время даже в шахте работал — уголь добывал, войну прошел, до 95 лет машину сам водил, все ему нипочем. А то тут многие разнервничались по поводу вируса да по поводу вакцины, а потом еще сами не могут понять, что им страшнее.

Муж мой негодовал из-за «возможности» этой вакцины «деформировать» его РНК! «А что ты сразу на плохое думаешь», — говорю ему. Может, у тебя сразу ночное видение откроется, или как там, молнии начнешь из пальцев метать!

И смешно, и грустно. У деда нет инстаграмма и т. д. Он и живет себе спокойно с хорошими мыслями. А мы все переживаем страшно, хоть нам и не 101!

Здоровья вам, доктор!

Наташа, штат Вирджиния, США".

Иллюстративное фото с Pixabay.

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