Безопасность клининговых компаний в Украине: на что обратить внимание

Клининговые компании становятся значительной помощью при уборке обширных апартаментов. При этом людям становится не по себе, когда незнакомых людей нужно пускать в свое жилье. Придумать можно что угодно и напугать себя настолько, что запланированное дело отодвинется на задний план и станет попросту невозможным. Давайте подумаем, что можно сделать для того, чтобы уборка прошла качественно и безопасно.

Волнения клиентов объяснимы

Заказывают клининг в Киеве люди, имеющие доход выше среднего. Обустраивая место проживания с комфортом, хозяева недвижимости используют дорогие стройматериалы, элитную мебель, предметы искусства, стоимость которых может быть очень значительной.

Что касается ценной отделки помещений и дорогих вещей — всё ли останется в прежнем состоянии, без повреждений?

Как обеспечить безопасность имуществу при обращении в клининговую компанию

1. За помощью в уборке люди обращаются в клининговые компании или к частным лицам. Важно поверить тем, кто появится в вашем доме, пообщавшись лично или через доверенных помощников. Желательно найти отзывы, которые охарактеризуют этих людей или компанию в целом.

2. Тем, кто мнителен и боится ошибиться, лучше воспользоваться рекомендациями из круга знакомых. Они укажут на людей, проверенных в деле, и вам будет спокойнее. Хороших специалистов ценят, работают с ними на постоянной основе.



3. Соблюдение конфиденциальности является непременным условием посещения квартиры или частного дома. Нельзя фотографировать то, что увидишь, трогать руками запрещённые предметы.

4. Особая аккуратность и бережливость очень важны при уборке в среде раритетов. Чтобы исключить порчу имущества, нужно хорошо разбираться в особенностях материалов и уметь применить подходящие средства для уборки.

Как выбирают персонал компании

Набираемые для персонала сотрудники проходят 1−2 собеседования, во время которых отвечают на множество вопросов. Они предоставляют в бумажном или электронном виде документы о пройденных курсах, отзывы клиентов, с которыми работали раньше. В некоторых случаях потенциальным соискателям вакансии может быть предложено пройти проверку, чтобы точно определить, бывали ли ранее конфликтные ситуации, связанные с порчей имущества, недобросовестностью, воровством.

Принятые в штат люди обязательно проходят обучение, которое состоит из краткосрочных курсов, инструктажа и небольших практических занятий.

В первый месяц практики новички находятся под присмотром более опытных специалистов, перенимают у них практические навыки и учатся азам самостоятельной работы.

Как клиенту обрести спокойствие

Чтобы не волноваться относительно сохранности и целостности имущества, оставайтесь дома, чтобы контролировать процесс уборки. Если это для вас невозможно, попросите кого-то из знакомых присмотреть за ходом работ.

Менее обременительный вариант — установка миниатюрных видеокамер по всему дому, квартире. Они полностью отобразят картину происходящего и станут подтверждающей уликой, если исполнитель проявит негативные качества.

За все действия, которые способны нанести материальный ущерб клиенту, клининговая компания отвечает в юридическом порядке. Она обязана возместить издержки в финансовом эквиваленте.

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