«Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей — нет?» — Бутусов

Главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов отмечает, что украинская власть, не выполнившая условия меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, обязана нести ответственность за взятки, которые берет председатель суда

«Прошло 5 дней как задержан на взятке родной брат главы Окружного админсуда Павла Вовка, но почему-то мы не слышим никаких заявлений руководства страны по данному поводу, — пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов. — Молчит президент, комитет Верховной Рады по правосудию, СНБО не готовит указ, молчит Высший совет правосудия, молчит Совет судей.

Хочу напомнить, что Украина и лично президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль, брали обязательства согласно меморандуму с Международным валютным фондом, до августа 2020-го года лишить административный суд права обжаловать решения органов власти. И передать, таким образом, эту часть полномочий Окружного админсуда в Верховный суд. Но ничего этого не было сделано.

До сих пор Окружной админсуд не лишен полномочий из-за того, что президент, правительство и парламент не выполняют меморандум МВФ. И тем самым помогают семье Вовка брать взятки.

Власти обязаны заявить, в какие сроки будут выполнены пункты меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, и принести извинения за срыв международных обязательств.

Ведь прикрывал Вовка и все его аферы Офис президента. И ответственность за взятки обязана также нести власть.

Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей, которые наносят вред куда больше контрабандистов — нет? Где санкции по Вовку?".

Как сообщали «ФАКТЫ», Высший антикоррупционный суд избрал предупредительную меру в отношении брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова. Зонтова взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 35 млн гривен.

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