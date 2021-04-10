Журналист Аркадий Бабченко рассказал, как изменилась риторика Запада в отношении России за последнее время

«Но. Обратите внимание. Как изменилась риторика и поведение Запада! От мямления и озабоченности четырнадцатого — до прям любо-дорого смотреть. И уже рассматривается вопрос, — пишет Аркадий Бабченко в соцсетях. — перекрытия неба Украины, и США обещают корабли в Черном море, и генсек НАТО звонит, и Канада (ну, эти всегда адекватно понимали происходящее) и Борис Джонсон, и все-все-все. Как дядюшка Джо их всех на ноги пинками поставил. Красота.

Великобритания пересматривает свою военную доктрину и ядерную программу. Столтенберг говорит, что Украина теперь наше всё. Могли ли мы мечтать об этом.

Я ж вам говорю — произошел квантовый прыжок в осознании восприятия России. Тумблер щелкнул. И отношения перешли на новый уровень. От соплежуйства — к жесткому, прямому ответу. От выражения обеспокоенности в ПАСЕ, до практически прямым текстом: «Только попробуй сунутся, ублюдок, я сам тебя трахну, дерьмо собачье, падла, говно, жопа».

Наконец-то дошло. Наконец-то это случилось. Наконец-то мир осознал, что к чему. Наконец-то то, о чем всякие там дедушки писали годами, долбились лбом в эту стену, произошло. Понимание того, что с гопником можно разговаривать ТОЛЬКО ПОНЯТНЫМ ЕМУ ЯЗЫКОМ пришло в мировую политику.

Это вот прям вселяет надежду. Может, и правда, чем черт не шутит, мир возвращается к временам Рейгана и Тетчер. Боже, храни Байдена…

Превращение России в Иран-2.0 теперь неизбежно. «Абрамс» на Красной площади тоже. Угроза войны, к сожалению, не снята окончательно, но такой ответ, надеюсь, заставит орков еще раз подумать, что к чему.

Эх, ребятки вам бы в четырнадцатом так. Вам бы тогда, сразу, с первых же дней — линейкой, да по рукам гаденышу со всего размаха. Вам бы тогда услышать, что всякие блаженные бабченки с муждабаевыми вам в уши орали. Вам бы тогда прислушаться и понять. Ох, сколько жизней вы бы спасли. Ох, скольких проблем удалось бы избежать…

Ну, лучше поздно, чем никогда. Приятно смотреть, как, наконец, исполняется то, на пути к чему ты так долго долбился в эти стены.

Зараза, знали бы вы, как приятно осознавать, что ты, наконец, становишься ненужным. И твое место теперь на обочине.

Годами ты был одним из тех, кто толкал эти шестеренки, заводил этот паровоз, подтаскивал дрова в топку, и, наконец, он раскочегарился, завертелся, и теперь будет разгоняться сам и работать без тебя. Все, твоя работа выполнена. Отойти в сторону, старый. И смотри, как эшелон с подводными лодками едет мимо тебя. Солдаты курят в теплушках и знать не знают, кто ты такой. И что это за могилы рядом с тобой, мимо которых они проезжают.

«Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. — все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим — два. Дайте ей время. Ей оттдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается, в итоге — всегда»

В две тысячи пятнадцатом году написано. Шесть лет назад.

Дед Ванга стрельбу закончил".

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