Блогер Дмитро Золотухін вважає, що Кремлю не вдасться перемогти Україну в інформаційній війні. І це ясно видно по тому, як відреагували в Росії на нову спортивну форму збірної України з футболу. На його думку, в комунікативній сфері проти України працює «більшість повних ідіотів», завдяки яким, незалежно від результатів ігор, українці отримають величезний заряд підтримки на кожному своєму матчі

«Я напишу» загальнозрозумілою" (мовою), щоб прочитали ті, кому це адресовано.

Атаки Кремля на українські меметичні підходи та наративи заздалегідь приречені на провал, оскільки український наративний пласт є за визначенням первинним відносно російського … Тому, будь-які інфоатаки обертаються проти самої Росії.

На наше щастя, в комунікативній сфері проти нас працює більшість повних ідіотів. Хоча і дуже успішні професіонали інфовійни та PR теж, безумовно зустрічаються. І в цьому контексті, противника необхідно поважати й вивчати.

Якби ніхто не звернув уваги на українську форму, то збірна спокійно зайняла б якесь ннадцяте місце, хтось, звичайно, попишався б, але, в цілому, про карту України з Кримом на грудях всі з часом забули б.

Але, проти нас працюють упороті зомбаки, й тому вони вже вклали купу ресурсів, щоб нагнути УЄФА. УЄФА нагинатися повністю відмовилося й «зійшлися десь посередині», домовившись, що від України вимагатимуть прибрати тільки «Героям Слава!» — найбільш вегетаріанську деталь з усього ансамблю меседж-боксу спортивної форми.

У результаті, долбодятли не тільки не досягли мети в інфовійні, але й у черговий раз мобілізували українців в їх руйнівній силі. Це створити ми разом нічого не можемо … А ось напхати по самі нідерланди цьому УЄФА — це запросто.

Більш того, тепер чемпіонат Європи з футболу перетворився для українців у хрестовий похід із запаленими пуканами. А це означає, що збірна отримає надлишковий ментальний й ноосферний заряд підтримки на кожному своєму матчі. А значить, навіть якщо вона й зазнає поразки, для українців — це вже буде ПЕРЕМОГА.

Разом, дії Кремля:

- підняли бойовий дух;

- мобілізували патріотизм українців;

- зробили збірну (носія форми) фетишем;

- поставили під удар УЄФА, яке наступного разу не поведеться на нагинання;

- відкрили критичну уразливість свого наративного поля, оскільки слогани «Героям слава!» висять на 10−20% пам'ятників ВОВ. А це значить, тренд победобесія допомагатиме Україні у боротьбі проти победобесов …

Якби Зеленський ще й очолив все це — це було б супер-комбо «обложеної фортеці»: тобто, всі повстали проти Києва, і Кремль і європейське УЄФА.

Висновок: поразка України в інформаційній війні неможлива за визначенням! І гандикап буде тільки зростати", — пише Золотухін в Facebook.

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