Чемпіонат Європи з футболу перетворився для українців у хрестовий похід, — Дмитро Золотухін
«Я напишу» загальнозрозумілою" (мовою), щоб прочитали ті, кому це адресовано.
Атаки Кремля на українські меметичні підходи та наративи заздалегідь приречені на провал, оскільки український наративний пласт є за визначенням первинним відносно російського … Тому, будь-які інфоатаки обертаються проти самої Росії.
На наше щастя, в комунікативній сфері проти нас працює більшість повних ідіотів. Хоча і дуже успішні професіонали інфовійни та PR теж, безумовно зустрічаються. І в цьому контексті, противника необхідно поважати й вивчати.
Якби ніхто не звернув уваги на українську форму, то збірна спокійно зайняла б якесь ннадцяте місце, хтось, звичайно, попишався б, але, в цілому, про карту України з Кримом на грудях всі з часом забули б.
Але, проти нас працюють упороті зомбаки, й тому вони вже вклали купу ресурсів, щоб нагнути УЄФА. УЄФА нагинатися повністю відмовилося й «зійшлися десь посередині», домовившись, що від України вимагатимуть прибрати тільки «Героям Слава!» — найбільш вегетаріанську деталь з усього ансамблю меседж-боксу спортивної форми.
У результаті, долбодятли не тільки не досягли мети в інфовійні, але й у черговий раз мобілізували українців в їх руйнівній силі. Це створити ми разом нічого не можемо … А ось напхати по самі нідерланди цьому УЄФА — це запросто.
Більш того, тепер чемпіонат Європи з футболу перетворився для українців у хрестовий похід із запаленими пуканами. А це означає, що збірна отримає надлишковий ментальний й ноосферний заряд підтримки на кожному своєму матчі. А значить, навіть якщо вона й зазнає поразки, для українців — це вже буде ПЕРЕМОГА.
Разом, дії Кремля:
- підняли бойовий дух;
- мобілізували патріотизм українців;
- зробили збірну (носія форми) фетишем;
- поставили під удар УЄФА, яке наступного разу не поведеться на нагинання;
- відкрили критичну уразливість свого наративного поля, оскільки слогани «Героям слава!» висять на 10−20% пам'ятників ВОВ. А це значить, тренд победобесія допомагатиме Україні у боротьбі проти победобесов …
Якби Зеленський ще й очолив все це — це було б супер-комбо «обложеної фортеці»: тобто, всі повстали проти Києва, і Кремль і європейське УЄФА.
Висновок: поразка України в інформаційній війні неможлива за визначенням! І гандикап буде тільки зростати", — пише Золотухін в Facebook.
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