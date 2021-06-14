Питання номер один для оточення президента — як продовжити владу Зеленського, пише Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook. Адже горизонті починає з'являтися дуже сумний фінал для шостого президента, підкреслює відомий політик.

«Ну що ж, третє поінформоване джерело підтвердило інформацію, і тепер з високою ймовірністю можна стверджувати, що у нас будуть позачергові вибори. І схоже, що вже в цьому році. А тепер подробиці.

В Офісі президента є різні люди — мерзотники, лицеміри, корупціонери, зрадники, дурні і брехуни, але всі вони люди зі здоровим глуздом і розуміють, що з кінцем влади Зеленського настане кінець і зростанню їхього добробуту, а солодке життя може швидко змінитися на кримінальне переслідування за все, в чому вони замішані. Та й сам Володимир Олександрович зовсім не хоче залишати держдачу і реалізовувати своє майбутнє відповідно до історії серіалу «Слуга народу». А в серіалі прототип Зеленського сів за грати. Тільки на відміну від персонажа серіалу Зеленський вже начудив на реальний термін. І доказову базу він сам забезпечив, подавши в ВР законопроєкт по КСУ, чим явно перевищив повноваження, які прописані в Конституції України. Тому питання номер один для них усіх — це те, як продовжити владу Зеленського.

Моделювання ситуації та прогнози показують, що після чергового підняття цін на газ для населення і зростання комунальних тарифів, а також цілої низки подій пізньої осені та взимку цього року рейтинг Зеленського буде інтенсивно падати, а на Кабмін і ВР не вдасться перекласти весь негатив. І це говорить про те, що всі мрії Зеленського про другий термін накриваються мідним тазом. І на горизонті починає з'являтися дуже сумний фінал для шостого президента.

Тому, оцінивши актуальні рейтинги Зеленського і високу ймовірність його переобрання, на Банковій вирішили йти на позачергові вибори президента. Вони порахували, що 2+5 привабливіше, ніж 5 років в кращому випадку або ж сумне дострокове закінчення каденції. Отже або 24 серпня, або відразу після нього чекаємо відосік зі словами про те, що Зеленський «вирішив підтвердити свою легітимність і правильність обраного курсу», а значить, йде на перевибори. До цього розкажуть красиву казку, що за владу він не тримається, що хоче йти дорогою миру і деолігархізації. Загалом нас чекає епоха популізму і обіцянок. І довірливі люди знову з радістю стрибнуть на ці граблі. Хобі у нашого виборця таке.

Найцікавіше далі. На моє запитання, а де будуть брати гроші, адже це десятки мільйонів доларів, мені відповіли, що, по-перше, «За два роки нацарювалі трохи», а по-друге, є чимало тих, хто багатіє при Зеленському. І це не тільки олігархи і контрабандисти, але й младолігархи, які розуміють, що їхня історія в Україні може закінчитися з закінченням правління Зеленського, як закінчилася історія збагачення Курченка в Україні після вигнання Януковича. Тобто гроші у них є і проблему вони бачать в іншому. Справа в тому, що Зеленський хоче перезавантаження не тільки президентства, а й… ВР, а з нею і Кабміну. І це дуже погана новина для більшості #слуг.

Так, моносброд, ви відпрацьований непотріб, від якого хочуть позбутися з кількох причин. По-перше, щоб скинути всім сміття скандалів і негативу. По-друге, щоб можна було посадити хоч деяких зі своєї колишньої фракції і показати людям, що президент не тільки переслідує опозицію і бурхливо імітує боротьбу з корупцією, але безжально карає своїх. Кого саме карати «зі своїх», виберуть за принципом «кого не шкода», тим більше, що практично по всім є за що їх карати.

Зі старого складу вирішили брати лише близько двадцяти людей. Решту… У політичний утиль. І ось тут найцікавіше.

Мої джерела визнають, що Зеленському не потрібні ті, хто зараз в #слугах. Вони гирі на ногах. Треба задовольняти їхні забаганки чи забаганки їхніх господарів. Негатив скандалів і факапов чіпляє президента. А крім того, з цього складу лише одиниці змогли проявити себе як політики. Решта — це тупий і жадібний набрід. І це не моє визначення.

Але ось де брати інших, більш розумних і гідних, і як їх тримати під контролем, окрім як виплачуючи бабло в конвертах, на Банковій не знають. Всі джерела підтверджують, що Зеленський не розуміє, що у нього немає людей, а донести це до нього не вдається. Ну не може зрозуміти Зеленський, що після всього, що він начудив, не хочуть і не будуть працювати з ним компетентні політики, що дорожать репутацією. Мотивацією для походу на вибори під прапором Зеленського може бути тільки користь або банальний кар'єризм. Ніякого іншого мотиву немає. Тому де брати людей, щоб не привести в ВР нових Юрченка, Богуцьку, Іванісова, Яременка та інших подібних персонажів, на Банковій не знають, але не хочуть створювати #моносброд 2.0. І це для них проблема. А Зеленський вважає, що якось само собою ця проблема вирішиться.

У будь-якому випадку чекати залишилося недовго. І операція «Врятувати нерядового Зеленського» виходить на фінішну пряму. Значить, нас чекають попереду бурхливі події, в яких я поки не бачу позитиву для України в актуальних умовах. І попкорн у багатьох в горлі встане. Тому я вважаю, що треба не допустити перевибори президента в цьому році. А ось після опалювального сезону, нової хвилі кризи в Україні і ще низки провалів Зеленського, нехай проводять вибори. Навесні наступного року. Але тоді сам Зеленський не захоче.

P. S. Рекомендую «позитивним блогерам Подоляка» і агресивним ботам Банкової не сильно напружуватися в коментарях. Не допоможе. А якщо врахувати, що інформація моїх джерел завжди підтверджувалася, то думка людей на зряплаті ОП мене не турбує і не цікавить.))" — написав Борислав Береза.

Фото зі сторінки Борислава Берези у Facebook

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