Кетрін Зета-Джонс: «Більше не хочу працювати з придурками та засранцями»

Кінозірка Кетрін Зета-Джонс належить до так званої голлівудської аристократії. Вона не приховує, що увійшла до цього вузького кола завдяки шлюбу з Майклом Дугласом. Шанувальники 51-річної актриси впевнені, що Кетрін була створена для великого екрану, для сцени, для величних проходів по червоній доріжці. У ній є той шик і елегантність, які були притаманні зіркам середини минулого століття, наприклад Елізабет Тейлор. Кетрін не приховує, що їй лестить така оцінка. Разом з тим вона підкреслює, що не вважає себе небожителем і не втрачає зв'язок з реальністю. Саме так вона виховувала і своїх дітей — 20-річного Ділана та 18-річну Керіс. Про свою кар'єру, особисте життя, нові проєкти і багато про що ще знаменита актриса відверто розповіла в інтерв'ю британській газеті The Telegraph. А ще Кетрін розкрила секрети своєї краси. З кінозіркою розмовляла телефоном журналістка Соня Харіа.

«Я схиблена на макіяжі. Спробувала на собі всі кращі косметичні засоби у світі»

— Здрастуйте, Кетрін! Спасибі, що знайшли для мене час! Знаю, що у вас зараз багато роботи, пов'язаної з просуванням бренду Casa Zeta-Jones …

— Добрий день! Я дійсно з головою поринула в цей проєкт. Це моя друга пристрасть після акторства.

— І що випускає Casa Zeta-Jones?

— Косметику на основі артезіанської води, кави, предмети домашнього вжитку. Я обожнюю дизайн! Сама шию штори, подушки тощо. Ось тепер все це стало в пригоді.

Кетрін Зета-Джонс: «Обожнюю дизайн! Сама шию штори, подушки...»

— А косметика?

— Зізнаюся, я просто схиблена на ній! Спільно з компанією Wunder2 ми вирішили створити лінійку засобів з інтенсивною формулою. Я вже у тому віці, коли прекрасно розумію, яка косметика потрібна мені. А значить, і моїм одноліткам. Голлівудський блиск завжди викликав у мене захоплення. Впевнена, що найважливішу роль для кожної жінки грають її очі.

Особисто я вважаю свої очі занадто маленькими та завжди намагаюся акцентувати на них увагу. Тому я схиблена на тінях та підводках для очей. З цього починається кожен мій день. У буквальному сенсі. Я нічого не можу робити, поки трохи не підведу собі очі. І не бачу в цьому нічого поганого. Впевнена, мені довелося працювати з кращими у світі візажистами та гримерами. Я не належу до тих актрис, які наносять макіяж тільки перед зніманням. Але я і не той тип красунь, які перетворюються в рекламне обличчя якогось одного бренду та тільки з ним і асоціюються. Думаю, я спробувала на своєму обличчі всі кращі косметичні засоби у світі! Говорячи коротко, я схиблена на макіяжі!

— Так було завжди?

— Ні. Адже я народилася і виросла в родині, яка не мала ніякого відношення до шоу-бізнесу. Маленьке валлійське дівчисько зі Суонсі. Моєму батькові належав кондитерський цех. Мама була простою швачкою. Але саме вона помітила мій інтерес до танців. Мені було чотири роки, коли мама купила мені балетки і відвела в танцювальну школу. Це додало мені впевненості. Мама вірила в мене і не заперечувала, коли я захотіла піти на проби для постановки мюзиклу «Енні» в Вест-Енді. І мене взяли! Батьки не могли зрозуміти, звідки в мені все це.

Я була і залишаюся досить замкненою людиною. Дорожу своїм особистим простором. Але поставте мене на сцену і направте на мене світло, як все тут же зміниться! Зігравши невелику роль в «Енні», я вже не могла зупинитися. Я знову і знову їздила в Лондон і оббивала пороги в чергах на прослуховування і проби під дощем, щоб почути «ні». І я не шкодую. Відмова робить нас сильнішими. Загартовує характер. Допомагає потім впоратися з будь-яким випробуванням…

Мені було 15, коли я вирішила кинути школу і повністю зосередитися на акторській кар'єрі. Через три роки я вже грала головну роль в мюзиклі «42-а вулиця». У 1991 році отримала роль в телесеріалі «Ніжні травневі квіти»…

— О, я його прекрасно пам'ятаю! Це був один з найбільш рейтингових британських серіалів початку 90-х.

— Мені приємно це чути. Саме він перетворив мене у знаменитість в Британії. Це було незвичайне відчуття — прокинутися телезіркою! Ще вчора я була театральною актрисою з амплуа інженю, а тут раптом стала сексапільною красунею. Саме таку роль мені дали у серіалі. Я здивувалася, але постаралася стати такою, якою мене хотіли бачити режисер і продюсер.

«Мене лякала різниця у віці — Майкл Дуглас на 25 років старше. Але я не встояла перед його чарівністю»

— І після успіху «Ніжних травневих квітів» ви вирушили підкорювати Голлівуд?

— Так і було. Купила квиток на літак і полетіла в Лос-Анджелес. Приблизно п'ять років задовольнялася там невеликими ролями в серіалах. Прорив настав завдяки фільму «Маска Зорро» в 1998 році. На головну жіночу роль мене затвердив Стівен Спілберг. Він був продюсером цієї картини. Я опинилася поруч на майданчику з Ентоні Хопкінсом, який, до речі, теж валлієць, і Антоніо Бандерасом. Навіть не знаю, з ким із них було цікавіше грати. Потім були більші ролі в «Пастці» з Шоном Коннері та «Трафіку»…

— З Майклом Дугласом!

— Так.

— Ця роль принесла вам першу номінацію…

— На «Золотий глобус». Але премію я тоді не отримала. Головну нагороду мені принесла роль у «Чикаго». І я бачу в цьому якусь справедливість — я починала свою кар'єру з мюзиклів. І роль в мюзиклі принесла мені «Оскар».

— Але роль у «Трафіку» звела вас з майбутнім чоловіком!

— Якщо бути гранично точним, з Майклом ми познайомилися завдяки «Масці Зорро». Нас звели спільні друзі, зокрема Антоніо Бандерас і Мелані Гріффіт. Вони тоді були одружені. Звичайно, мене лякала різниця у віці — Майкл на 25 років старше. Але я не встояла перед його чарівністю. Все-таки це син Кірка Дугласа! Та ж посмішка, та ж ямочка на підборідді… Він познайомив мене з батьком і другою дружиною Кірка Енн Дуглас. Мені їх сьогодні дуже не вистачає (Кірк Дуглас помер 5 лютого 2020 року у віці 103 років, Енн Дуглас померла 29 квітня 2021 року у віці 102 років. — Ред.). Енн була чудовою жінкою. Вона замінила мені бабусю. Я так і називала її — Ома. Впевнена, зараз вона разом з Кірком на небесах.

— І ви погодилися вийти заміж за Майкла через два роки після вашого знайомства…

— Його коханою я стала трохи раніше (сміється). У серпні 2000 року в нас народився Ділан, а в листопаді того ж року ми зіграли весілля в готелі Plaza в Нью-Йорку. Той ще був вечір! Кажуть, працівники Plaza досі його згадують. Вони стверджують, що це було найдовше весілля в історії готелю. У нас ресторан був замовлений до шостої вечора. А гості розійшлися тільки о шостій ранку!

«У нас з Майклом Дугласом було найдовше весілля в історії готелю Plaza», - каже Кетрін Зета-Джонс

«Коли вийшла отримувати „Оскар“, думала, народжу в прямому ефірі»

— У «Чикаго» ви грали вагітною…

— Це правда. Коли вийшла отримувати «Оскар», думала, народжу в прямому ефірі! Бог милував.

Після появи на світ Керіс ми з Майклом вирішили виїхати з Лос-Анджелеса. Ми прожили 12 років на Бермудах. Майкл обожнює ці острови. Його мати родом звідти. Це ідеальне місце для тих, хто хоче уникнути зустрічі з папараці. А ще ми хотіли, щоб наші діти росли в нормальних обставинах, щоб їх не фотографували кожен день по дорозі в школу і назад. Ми не наймали няньок, гувернанток, домашніх вчителів. Самі займалися вихованням і навчанням. Якщо у мене було знімання, Майкл сидів з дітьми вдома. Якщо йому потрібно було летіти в Лос-Анджелес або Нью-Йорк, я відкладала всі свої справи. Ми швидко навчилися узгоджувати наші графіки. Ніяких сварок, непорозумінь, образ.

Я завжди прагнула до того, щоб мої діти не вважали себе особливими, тому що їхні батьки знамениті. Мені хотілося, щоб Ділан і Керіс не втратили зв'язок з реальністю, якщо хочете, були приземленими, відчували своє коріння. Для мене найкращим компліментом сьогодні є слова подиву, коли люди говорять: «Які у вас незіпсовані діти!» І я знаю, що вони стали такими, бо не росли в Голлівуді. Тому що насолоджувалися нормальним дитинством набагато довше, ніж їх ровесники із сімей знаменитостей.

— Після вельми успішних фільмів «Дванадцять друзів Оушена» і «Термінал» ви взяли тривалу перерву в кар'єрі. Це було викликано хворобою чоловіка?

— Так, у 2010 році у Майкла виявили рак. Йому потрібна була моя підтримка, турбота. Це куди важливіше, ніж ролі, успіх, слава. Хвороба відступала і раптом поверталася. Зізнаюся, ми пережили тоді дуже складний і важкий період.

«Локдаун спочатку став шоком. Але потім я знайшла в ньому багато позитивного»

— А як ваша родина пережила нинішню пандемію?

— Як і більшість інших сімей — в самоізоляції. Звичайно, локдаун спочатку став шоком. Але потім я знайшла в цій ситуації багато позитивного. На початку пандемії Ділан перервав своє навчання в коледжі та приїхав додому. Керіс повернулася з тієї ж причини з Європи, де вона вчиться у приватній школі. І вся наша сім'я опинилася разом. Мені це нагадало щасливі роки, проведені на Бермудах. Ми разом снідали, обідали, вечеряли. Разом дивилися телевізор, нові й старі фільми. Давно вже я не відчувала так виразно, наскільки тісні сімейні узи.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас з дітьми - Діланом і Керіс. Май 2021 року. Фото Instagram

— Ви суворо дотримувалися всіх приписів і обмежень?

— Безумовно. Знаєте, я на власному досвіді знаю, наскільки небезпечні вірусні захворювання. Я перенесла одне з них в ранньому дитинстві. Дотепер відчуваю труднощі з диханням. Мені було тоді півтора року. Довелося робити трахеотомію. Я ледь не померла. Все це серйозно пошкодило капіляри шкіри обличчя. До речі, ця одна з причин, за якими я використовую макіяж і приділяю так багато уваги косметичним засобам. Ще старанніше я стала стежити за шкірою, волоссям, нігтями після того, як мені виповнилося 40 років.

— Можете розкрити секрети того, як ви доглядаєте за шкірою?

— У цьому немає ніякої таємниці. Все досить просто. Намагаюся використовувати креми і скраби, які не перенасичені ароматами. Річ у тому, що у мене екзема. Щоденний догляд складається з вмивання. Для цього використовую засоби, які не сушать шкіру. Потім роблю масаж обличчя і беру скраб. До речі, один з небагатьох мінусів самоізоляції полягав в тому, що я не могла відвідувати свого косметолога. Регулярне відлущування вкрай важливе. І, кажучи по правді, її масаж куди як краще за мій (сміється).

Щонеділі роблю собі маску для обличчя, манікюр та педикюр. Для волосся при цьому використовую спеціальне гаряче масло з кондиціонуючим ефектом. Так, я розпещена дівчинка (сміється)! Люблю доставити собі трохи задоволення. Моя ванна — це моє святилище. Я схиблена на усіляких лосьйонах, масках. Якщо хтось порадить мені якийсь засіб і скаже, що він гарний, обов'язково куплю собі. Нічого не можу з цим вдіяти.

— А як щодо процедур по омолодженню?

— Скажу так. Як будь-яка жінка, я не ідеальна. У мене теж є недоліки. І мені важливо бути впевненою в собі, коли я з'являюся на публіці. Кожен прохід по червоній доріжці — це виклик, випробування. Виклик, який я кидаю сама собі. Внутрішня впевненість наповнює будь-яку жінку неймовірною силою. І якщо терапія, спрямована проти старіння, робить вас такою, то чому б і ні? Повний вперед! Головне — не перестаратися.

— Що ви розумієте під цим — не перестаратися?

— Не виглядати після процедур так, немов ти щойно прилетіла з Марса!

— Які поради ви в плані макіяжу і догляду за собою даєте вашій дочці?

— Слухайте, мене серйозно турбують нинішні стандарти краси, які дівчаткам нав'язують всі ці соцмережі! Мені щиро шкода покоління, до якого належить Керіс. І я їй про це чесно кажу. Пояснюю їй, що вся ця «краса» фальшива. Так не може в реальному світі виглядати жодна жінка! Все це досягається спеціальними фільтрами, комп'ютерними штучками. І я говорю Керіс те, що мені колись говорила моя мама. Я ніколи не вважала себе великою красунею. І мама погоджувалася зі мною. Але завжди додавала: «Використовуй найкращим чином те, що дала тобі природа». Погодьтеся, це в корені відрізняється від новомодних фільтрів! Знаєте, який комплімент моєму обличчю я вважаю кращим? Одного разу чудова гримерка сказала мені: «Твоє обличчя як чисте полотно! Воно ідеально для мене, тому що за допомогою невеликого макіяжу я можу сьогодні перетворити тебе в пекучу латиноамериканку, завтра ти станеш загадковою азіаткою, а ще через день я зроблю з тебе ніжну англійську троянду!» Хіба це не комплімент?!

— Пандемія не завадила вам зніматися. Із задоволенням дивлюся серіал «Блудний син», в якому ви граєте «поганого лікаря»…

— Дякую! Я довго сумнівалася, чи погоджуватися на цю роль. Під час пандемії так не хочеться грати божевільного поганого лікаря! Люди повинні довіряти медикам. Але ідея серіалу мені дуже сподобалася. До того ж це була можливість попрацювати в Британії. Я рідко відмовляюсь від таких пропозицій. І ще мені завжди хотілося зіграти разом з Майклом Шином. Він теж родом з Суонсі! А ми до «Блудного сина» жодного разу з ним не перетиналися на знімальному майданчику. Це було здорово! Майкл знає багатьох моїх старих знайомих. Виявилося, що в дитинстві він, бувало, купував солодощі, які робили в цеху мого батька. Ми розмовляли з ним без упину, згадуючи рідне місто і тих, кого ми знаємо.

— Ви сумуєте за Британією?

— Я сумую за Уельсом. Коли трапляється нагода прилетіти до Британії, я ні секунди не затримуюся в Лондоні, а відразу вирушаю в Суонсі. Мої друзі дотепер називають мене Кет. Для них я залишилася колишньою. Ніякої кінозірки, ніякої голлівудської аристократії. Кет приїхала! І я жадібно слухаю їхні новини, плітки. Для мене це вкрай важливо. Це моє коріння. Якщо його перерубати, мене не стане.

— Ваша мама живе в Уельсі?

— Так. І категорично відмовляється переїжджати до нас в Штати. Ми з нею розмовляємо щодня. Ні, брешу, дзвоню їй по три рази на день. Для мене це важливо. Я вже це говорила? Ну і нехай! Мама, старі друзі — це уособлення того життя, яке було у мене колись. Це немов дві півкулі, дві сторони одного світу. Заберіть одну з них, і світ завалиться. Тому я не хочу ставати знаменитістю в звичному розумінні цього слова. Не хочу ніяких безумств, тому що це і є безумство само по собі.

— І все ж ви — зірка Голлівуду. Такий статус дає вам право і можливість більш розбірливо ставитися до пропозицій. Який критерій вибору сценарію для вас має сьогодні головне значення?

— Настав час, коли я відразу відкидаю геть сценарій, де характеристика пропонованого мені персонажа починається зі слів «сексапільна, красива, чудова». Мене сьогодні цікавлять ролі драматичні, повні пристрасті і справжніх емоцій. Але є ще один, як ви сказали, критерій. Більше не хочу працювати з придурками і засранцями! Хочу, щоб мене на знімальному майданчику оточували справді хороші люди.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Sonia Haria/The Telegraph)

Фото у заголовку The Telegraph

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