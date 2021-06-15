Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями: Єфрем Лукацький побував в одному з кабінетів Зеленського

Фотограф Associated Press Єфрем Лукацький побував в кабінеті президента Володимира Зеленського під час запису його інтерв'ю західним ЗМІ — Agence France-Presse, Reuters і Associated Press. Своїми враженнями від відвідування Банкової Єфрем Лукацький поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Острів скарбів або Пірати Карибського моря.

Усі знають, що Офіс президента України розташований на Банковій, 11 і був побудований в 1936—1939 роках в дусі сталінського ампіру. Чого тільки в ньому не розташовувалося. Штаб Київського військового округу, в роки війни у будівлі розташовувався генерал-комісаріат, а вулицю перейменували в Бісмаркштрассе. Потім у будівлі знаходився ЦК КПУ аж до 1991 року, після чого будівля перетворилася в Адміністрацію (Офіс) президента України.

Починаючи з набуття Україною незалежності, я знімав інтерв'ю глав держави у цій будівлі, і мені завжди було цікаво розглядати, як кожен новий глава намагався міняти зовнішність, інтер'єр будівлі.

За часів Леоніда Кравчука я застав бюсти Леніна, серпи з молотом та інші радянські символи в інтер'єрі.

При ньому ж на поверхах стали з'являтися порожні ніші від бюстів.

У кабінетах був партійний дизайн, масивний стіл і багато телефонів.

Гербом країни вже був тризуб, але ще довго радянська символіка була присутня в інтер'єрі.

Леонід Кучма радикально змінив дизайн, починаючи з поверху, на якому працював. Золото — ні, не вірно, дуже багато золота — пішло на інтер'єр. Хтось вперто хотів перетворити колишню будівлю комуністів у паризький Версаль. Замість зірок з'являлися ліпнина з позолоченими ліліями та іншими квітами. Цікаво було спостерігати за особами лідерів іноземних держав, що дивляться на цю циганську розкіш в злиденній країні.

Треба віддати належне: Кучма любив фотографію, і в коридорах було багато документальних фото.

Віктор Ющенко приступив до перебудови інтер'єру з властивим йому смаком. Глечики, старовинні різьблені меблі і, звичайно, бюст Кеннеді прикрасили його кабінет. У коридорах з'явилися картини з українськими пейзажами і гобелени.

Віктор Андрійович забрав з собою антикварні меблі, а Віктору Федоровичу Януковичу подобався блиск золота, і він вніс свою лепту, а сільські пейзажі стали замінювати музейні експонати.

Блиск золота заважає нормально знімати, даючи засвічення від відбиття спалахів.

Петро Олексійович Порошенко давав інтерв'ю в кабінеті, схожому на кабінет професора історії. Стіни заставлені книжковими шафами з книгами в основному академічного змісту. Золото тільки на корінцях книг.

Не буду кривити душею, такий інтер'єр мені подобався.

Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський.

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився.

Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки «Острів скарбів» або «Пірати Карибського моря». Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли й з'являться ляльки в банданах з шаблями та старовинними пістолетами.

Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, — неоновий напис, як в магазинах, тільки не реклама кока-коли, а «Центр дiї Президента». Цього разу лампочки не горіли.

Тепер коридори Офісу президента прикрашають картини, як і в дорогих готелях.

Кожен раз, розглядаючи кабінети українських чиновників, я із заздрістю згадував офіси ізраїльських міністрів, схожі на збірні фінські будиночки, де не було нічого зайвого, нічого схожого на розкіш", — написав Єфрем Лукацький.



Фото Єфрема Лукацького

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