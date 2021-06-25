Рівно 90 років тому Ігор Сікорський запатентував перший вертоліт: як це було

Авіаконструктор українського походження втік до США з радянської Росії

24 червня 1901 р. У Парижі відкрилася перша виставка Пабло Пікассо.

25 червня 1911 р. У Носівці Чернігівської області народився український живописець Сергій Шишко.

26 червня 1941 р. Льотчик Микола Гастелло направив свій підбитий літак в скупчення машин і танків фашистів. Йому було посмертно надано звання Героя Радянського Союзу.

26 червня 1866 р. Народився англійський єгиптолог Джордж Карнарвон, який керував експедицією, яка відкрила гробницю Тутанхамона.

28 червня 1651 р. Почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького та армією польського короля Яна Казимира.

30 червня 1936 р. Надрукований перший тираж роману Маргарет Мітчелл «Звіяні вітром».

30 червня 1971 р. Сталася катастрофа пілотованого космічного корабля «Союз-11». Увесь екіпаж загинув.



Влітку 1908 року 19-річний Ігор Сікорський разом з батьком — відомим київським психіатром — поїхав у Баварські Альпи на відпочинок. У той час німецькі газети рясніли повідомленнями про польоти братів Райт і дирижаблі графа Цепеліна. У кімнаті німецької готелю Ігорю вдалося зібрати досить важку модель вертольота, яка змогла піднятися на кілька сантиметрів. Після повернення до Києва Сікорський відтворив цю модель. Він вважав, якщо використовувати вже наявний більш потужний двигун, то можна створити справжній вертоліт. Його сестра Ольга несподівано проявила інтерес до досліджень брата і запропонувала гроші, яких вистачало на придбання двигуна та необхідних деталей.

Ігор створив два вертольоти, один з яких в листопаді 1909 представив на повітроплавній виставці в Києві. Жодна з машин не змогла злетіти з пілотом, і авіаконструктор-початківець переключився на будівництво літаків. У 1910 році винахідник підняв у повітря перший літак своєї конструкції С-2, а за рік отримав диплом льотчика. Ігор Сікорський працював головним конструктором у відділі Російсько-Балтійського вагонного заводу в Санкт-Петербурзі. Побудував літаки «Російський витязь» та «Ілля Муромець», які започаткували багатомоторну авіацію. Аероплани Сікорського брали головні призи на змаганнях військових літаків.

На початку 1918 року колишній колега Сікорського, який працював на більшовиків, попередив конструктора: «Ситуація дуже небезпечна. Я бачив наказ про ваш розстріл». За словами Сергія, старшого сина Сікорського, Ігор Іванович був для більшовиків подвійною небезпекою: як друг царя і як дуже популярна людина. Багато хто дивився на Сікорського як на героя. Сам Микола II приїжджав на аеродром у Царське Село подивитися, як літає молодий пілот. Тому за часів червоного терору, коли розстрілювали на місці без суду, Ігор Іванович сприйняв небезпеку, що загрожувала йому, серйозно. 18 лютого 1918 років через вільний від більшовиків Архангельськ він виїхав з Росії спочатку до Лондона, потім до Парижа. У Парижі запропонував свої послуги французькому військовому відомству, яке дало замовлення на будівництво п'яти бомбардувальників. Однак замовлення було анульовано, і на цьому авіаконструкторська діяльність Сікорського у Франції закінчилася.

У березні 1919 року він емігрував до США. Спочатку заробляв викладанням математики, а у 1923 році заснував авіаційну фірму Sikorsky Aero Engineering Corporation. З грошима було дуже погано, проте він купив квиток на концерт Сергія Рахманінова. Наприкінці вечора конструктор пішов за лаштунки подякувати маестро за чудову музику. Рахманінов, звичайно, чув про Сікорського і запропонував йому разом випити чаю. Ігор Іванович розповів про свої труднощі, музикант у відповідь дістав з кишені весь гонорар — п'ять тисяч доларів — і віддав їх співрозмовнику, щоб він підняв свою фірму.

Талановитого киянина не залишала ідея створити досконалий вертоліт, і він наполегливо працював у цьому напрямку. Його праця увінчалася успіхом — 27 червня 1931 року Ігор Сікорський в США отримав патент на винахід вертольота. Vought-Sikorsky 300 відірвався від землі 14 вересня 1939 року. По суті, це був модернізований варіант його першого вертольота, побудованого у 1909 році в Києві. Керував літальним апаратом його творець. Сікорський завжди сам випробовував свої машини. За штурвал сідав у сорочці з краваткою та капелюсі, який називав Федора. Після вдалого результату декількох аварій Ігор Іванович став вважати Федору талісманом.

Машини Сікорського застосовувалися як для військових, так і для цивільних цілей. До кінця Другої світової війни було побудовано понад 400 таких літальних апаратів. Прізвище Сікорський стало синонімом сучасного вертольота. Конструктор отримав прізвисько Містер Гелікоптер. Він розробив близько п'ятдесяти моделей вертольотів, зокрема двоповерховий вертоліт, гелікоптер-амфібію, кран, який літає, вертоліт з прогумованої тканини. На його машинах були вперше здійснені перельоти через Атлантичний і Тихий океани. Останнім вертольотом, побудованим нашим земляком, став S-58. У 1957 році Ігор Іванович відійшов від справ, залишившись почесним консультантом своєї фірми.

Коли у 1959 році Хрущов відвідав США, президент Америки Ейзенхауер подарував радянському лідеру кілька вертольотів. Це були літальні апарати Сікорського, які американці стали масово використовувати з початку 50-х. А трохи пізніше в СРСР з'явилися Мі-4, скопійовані з вертольота Сікорського.

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