«Це для тих, хто голосно боїться, що Росія піде на загострення і розв'яже реальну, а не гібридну війну в Чорному морі. Давайте на пальцях.

Головне: Кремль піде на загострення в будь-якому випадку. У нього немає по-справжньому сильних карт ні в зовнішній політиці, ні в економіці. Козирями він вважає ядерну зброю, армію і флот, і зовнішньополітичну стратегію побудував на тому, що ліберальному Євросоюзу буде простіше відступити перед нахабством озброєного бандюка, ніж симетрично відповідати на загрозу ядерної або неядерної ескалації. Звідси постійний блеф в очікуванні, що опонент спасує. Оскільки опонент не поспішає пасувати, блеф буде тільки наростати і в якийсь не особливо прекрасний момент іншого способу, окрім як відкрити вогонь, у Кремля просто не залишиться. Першою метою цього вогню, натурально, будемо ми, але в Кремлі це — і там це прямо говорять — сприймається як продовження його протистояння з НАТО.

Далі: що зараз роблять британці та НАТО в цілому?

По-перше, вони перехоплюють ініціативу. Вони самі починають створювати ситуації на кшталт проходження HMS Defender повз Фіолента, коли у Кремля з'являється спокуса натиснути на гашетки. Раніше такі ситуації Кремль створював з власної ініціативи, там і тоді, коли це йому зручно. Зараз він змушений відповідати на ініціативу опонента, від якого він чекав, що той буде по-фраєрськи пасувати.

По-друге, британці дали зрозуміти, що продовжують партію, в якій Кремль все більш відчайдушно блефує. Як грають проти блефу? Приймають або підіймають ставки. Як відповідає той, хто блефує? Або підіймає ставку зі свого боку, або визнає програш. Чи стане Кремль здаватися? Ні. Дозволити собі програш він не може, тому що на кону вже більше, ніж у нього є. Він буде підіймати ставки. А Альянс показує, що готовий до цього.



По-третє, Альянс створює для Кремля можливість для підйому ставок на тому ж, навіщо далеко ходити, майданчику — це вчення Sea Breeze, які Росія невдало намагалася саботувати (зарезервувати зони для своїх маневрів в оголошеній зоні навчань). Щоб викликати реакцію Росії, досить ще одному кораблю НАТО пройти звичним і бездоганно легальним міжнародним морським коридором з Поті до Одеси або назад. Ходжес назвав це «кинутим Росії викликом», і це так і є. Це виклик, який Кремль неодмінно прийме, якщо він має намір підтримувати блеф. Неприйнятий виклик означатиме, звичайно, не автоматичну поразку Кремля, а те, що блеф не спрацював і Росії потрібно підкручувати ситуацію ще більше, але тепер уже з хронічним HMS Defender в анамнезі. Але навіть так Росія буде підкручувати, до бабки не ходи. Тому загострення буде неодмінно — або відразу, якщо Кремль вірить в свої переваги, або трохи згодом, якщо у нього не остаточно відсохло розуміння реальних розкладів. І загострюватися він знову буде по нас. Тому що інакше загострюватися прямо зараз він може тільки з цілого Sea Breeze. Збагатити собою сценарій навчань НАТО.

По-четверте, Байден в Женеві попередив Путіна щодо ціни, яку той заплатить за загострення. І тут, бачте, нізвідки не візьмись — загострення. Ай-я-яй. Вова, плати. Зараз тільки рахунок випишемо.

По-п'яте, чи є у мене сценарії деескалації? Природно. Перший: Кремль повністю здувається, припиняє свій блеф і платить за всіма рахунками, що накопичилася. Другий: НАТО піднімає лапки, капітулює і просить прийняти його в ОДКБ молодшим членом. При нинішньому розкладі жоден з цих варіантів досить обґрунтованим для мене не виглядає.

Тому загострення буде неодмінно. Але його відміна від попередніх, як можна судити з останніх подій, буде в тому, що тепер це буде керований і контрольований процес. І контрольований на цей раз не з Кремля. Ні, загострюватися-то буде як і раніше Кремль, але здебільшого на тих рейках, по яких йому запропонують кататися. Втім, ніхто ж не змушує — не хочеш, не катайся. Тобто не загострюй. А ми поки половиною навчань у Маріуполь зайдемо з дружнім морським візитом.

І пара слів про партнерство НАТО та України. Ми, як і раніше, тримаємо фронт на Донбасі, і це важливо. Ми, як і раніше, не здатні перехопити стратегічну ініціативу в гібридній війні, і це сумно. Добре, що НАТО демонструє намір цю ініціативу перехопити.

Проблема в тому, як цілком ймовірні стратегічні зрушення зуміємо використовувати ми. Тому що якщо, як зазвичай, не використовуємо, то так і залишимося просто пасивною шахівницею, яку організатори орендують для проведення турніру", — написав Сергій Бережний.

Фото зі сторінки Сергія Бережного у Facebook

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