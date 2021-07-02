Перше в світі турагентство відкрив священник

1 липня 1966 р. У колгоспах введена щомісячна зарплата. До цього люди за свою працю грошей не отримували.

2 липня 1951 р. Газета «Правда» вийшла з розгромної статтею про вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

3 липня 1841 р. Англійський астроном Джон Адамс оголосив про відкриття планети Нептун.

4 липня 1776 р. Підписано Декларацію незалежності США.

6 липня 1651 р. Під Лоєвом (сучасна Білорусь) відбулася битва між Військом Запорозьким і армією Великого князівства Литовського.

7 липня 1846 р. США оголосили про анексію Каліфорнії, яка була частиною Мексики.

Рівно 180 років тому англієць Томас Кук організував першу подорож для популяризації здорового способу життя

Англієць Томас Кук (на фото в заголовку) був баптистським священником і затятим борцем з пияцтвом і курінням. Він організовував антиалкогольні заходи, писав тематичні брошури та статті. У 1841 році разом з дружиною і сином переїхав в Лестер і створив видавництво, тематикою якого став здоровий спосіб життя. Його дружина відкрила готель. Мешканцям забороняли вживати алкоголь і курити, а як розваги пропонували соки та журнал «Противник паління» з порадами замінити шкідливі звички на захопливі подорожі в суспільстві прихильників здорового способу життя.

Томас домовився з керівником залізниці Midland Railway Company про оренду потягу для поїздки учасників товариства тверезості в Лафборо на з'їзд Асоціації непитущих південних графств центральної Англії. Так 5 липня 1841 року було організовано перший туристичний маршрут. Поїзд, що складався з 9 вагонів, вмістив 570 пасажирів. Квиток коштував 1 шилінг (за ці гроші в середині XIX століття можна було поїсти в трактирі). Дорога чекала не далека — 12 миль, їхати довелося стоячи, як було заведено для поїздок третім класом. Туристів супроводжував духовий оркестр.

Протягом декількох наступних років такі поїздки організовувалися регулярно. Управління залізниці погодилося зробити запропонований Томасом Куком маршрут постійним за умови, що обов'язки по рекламі та розповсюдженню квитків він бере на себе. Паралельно Кук став організовувати приватні екскурсії. Він придумав гасло своїх турів «Залізниці — для мільйонів!», розклеював його на паркани та вітрини магазинів. За рекламу і регулярне постачання пасажирів керівництво залізниць надавало організатору турів гуртову знижку на квитки. Спочатку Томас супроводжував туристів особисто. Організація поїздок була для священника частиною благодійних ініціатив. А заробляв на життя друкуванням журналів.

У 1840-х роках робітники та члени нижчих прошарків середнього класу Англії отримали право на щорічну відпустку, і Кук запропонував використовувати вільний час для туризму. У 1845 році він організував тур з Лестера в Ліверпуль і назад. Вперше священник пом'якшив принцип тверезості, виключив проповіді — подорож була виключно розважальною. Вагони третього класу зі стоячими місцями вже не використовувалися, пріоритетом стали комфорт і безпека. Саме екскурсії в Ліверпуль почали приносити прибуток і дали поштовх розвитку туристичного бізнесу.

Поступово засновник першого турагентства розширив географію подорожей, домовився з великими землевласниками Англії, щоб вони надали свої замки та парки для екскурсій. Через 10 років підприємець відкрив відділення в Америці. Його очолив син священника. Агентство стало називатися Thomas Cook & Son. Серед його клієнтів були Марк Твен, Редьярд Кіплінг, Оскар Уайльд, Уїнстон Черчилль. Томас з сином організували паломницький маршрут у Святу землю. Туристи перетинали пустелю на конях у супроводі охорони, а продовольство несли мули та осли. Пізніше подібний маршрут був створений на прохання генерал-губернатора Індії — паломницька подорож для індійців в Мекку. У 1872 році Кук особисто провів перший кругосвітній тур. Маршрут довжиною 29 тисяч миль тривав 222 дні. Туристи відправлялися з Лондона, перетинали на пароплаві Атлантику, добиралися на поїзді з Нью-Йорка в Сан-Франциско, знову пливли до Японії, Китаю, Сінгапуру. Далі шлях пролягав через Індійський океан і Червоне море. Добравшись до Каїра, мандрівники поверталися в Лондон. Обігнути земну кулю коштувало близько 300 фунтів стерлінгів (тепер приблизно 35 тисяч доларів).

Томас Кук у віці 70 років відійшов від справ, агентством став керувати син. До 1885 року було відкрито 120 офісів компанії в Великобританії та за кордоном.

У 2007 році Thomas Cook об'єдналася з британською туристичною компанією My Travel Group. Так з'явилася Thomas Cook Group. Але у вересні 2019 року через кризу в туристичному бізнесі через пандемію коронавірусу компанія була оголошена банкрутом.

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