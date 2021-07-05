Чим займаються клініки репродуктивної медицини?

Діти — це не тільки квіти життя, але й відповідальний крок для людей, які готові стати батьками. Як і в будь-який інший сфері людського життя, в сфері репродукції все теж не завжди буває гладко з цілої низки причин — від фізіологічних до генетичних і навіть психологічних. На допомогу приходять спеціалізовані медичні центри, які допомагають потенційним батькам домогтися бажаного. Однією з таких організацій є клiнiка репродуктивної медицини «Надiя». Але що конкретне пропонують такі медичні центри?

Діагностика

Щоб докопатися до суті проблеми, якою б вона не була, слід зайнятися діагностикою — лабораторною, коли здаються й досліджуються аналізи, або апаратною, наприклад, за допомогою УЗД та інших технологічних приладів.

У контексті нашої теми заслуговує на увагу діагностика чоловічого або жіночого безпліддя, коли лікар визначає суть проблеми та пропонує методи терапії, ґрунтуючись на конкретних даних досліджень.

Також варто відзначити програми генетичних досліджень і передімплантаційної діагностики та генетичних досліджень під час підготовки до вагітності. У відомчих і неспеціалізованих клініках просто може не бути фахівців або устаткування для настільки детальних досліджень.

Лікування

Лікування безпліддя, чоловічого або жіночого, зазвичай є комплексним і індивідуальним. Лікарі, що працюють в клініках репродукції, підбирають комплекс препаратів і процедур в залежності від того, що не дає парі зачати дитину.

Штучне запліднення та ЕКО можна вважати однією з форм лікування безпліддя, до якої вдаються в деяких ситуаціях. У центрах також проводяться курси для тих, хто цікавиться ЕКО як можливим варіантом для зачаття.

Підготовка до вагітності та пологів

Відповідальне ставлення до зачаття, виношування, пологів і ролі батьків — це важливий фактор. Мова не тільки про підготовку свого організму, але й психологічну складову, яка може бути навіть більш вирішальною. У деяких центрах навіть працюють так звані школи усвідомленого батьківства.

Крім психологічної підтримки, фахівці клінік репродуктивної медицини пропонують різні програми ведення вагітності, досліджень під час вагітності, передпологової підготовки.

* Текст опубліковано на правах реклами.

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