Штат Каліфорнія: пошук за номером телефону

Пошук інформації за номером телефону включає себе збір різних відомостей про абонента людині або про компанії. Існують різні сервіси, які займаються цим, вони збирають величезні бази даних, де вказано ім'я власника номера, адресу електронної пошти, місце прописки тощо. Все це може дати певне уявлення про те, хто телефонував, і допомогти визначитися, відповідати на виклик чи ні.

Яким чином здійснюється пошук і що собою являють сервіси пошуку за номером телефону

Дізнатися, хто є абонентом вхідного дзвінка на ваш телефон можливо, скориставшись спеціальними сервісними службами: White Pages тощо. Вони проводять аналіз різних наявних даних — ім'я, профілі в соціальних мережах, адреса електронної пошти — та видають результат пошуку.

Більшість таких порталів пропонує здійснити пошук безплатно. Скориставшись ними можна отримати деякі дані про особу, що телефонує: про фінансову складову, судимості тощо.

Портали з пошуку номера телефону являють собою якийсь ідентифікатор виклику, що надходить. Це дозволяє перед тим, як дати відповідь на дзвінок, дізнатися про особу, яка телефонувала. Служби сприяють отриманню більшої прозорості відомостей і дають користувачам більший контроль над небажаними вхідними викликами.

Такі служби допомагають боротися з шахраями, тому що ті зламують номери телефонів, відправляють віруси, використовують підроблені номери телефонів тощо.

Чи є дії служб пошуку за номером телефону законними або ні

Влада штату Каліфорнія не регулює діяльність таких сервісів. Будь-який житель може скористатися ними, щоб отримати інформацію. Дані, отримані таким чином, є публічними. Тому різні вебсайти та мобільні додатки, які виконують пошук за номером телефону, дозволяють заощадити час на пошук даних про особу, що телефонує.

Які символи ви бачите в коді міста в Каліфорнії та на основі чого він був створений

Кожен географічний регіон держави має свій власний телефонний код. Він призначається відповідно до Північноамериканського плану нумерації. Він був створений в 1947 році. Коди міст призначаються для того, щоб забезпечити єдину систему нумерації та полегшити зв'язок між абонентами.

Міським кодом для Каліфорнії є перші три цифри, що йдуть відразу після цифри, яка позначає країну, де номер зареєстрований. Для США це +1. Міський код знаходиться в дужках в десятизначному телефонному номері.

Цей код призначається для певного міста і географічного регіону в межах штату Каліфорнія. Вони даються згідно з планом нумерації Північної Америки та контролюються Федеральною комісією зі зв'язку. Вона вводить нові шифри міст і накладає вже чинні. Коли нові коди були внесені план, ця організація обов'язково повідомляє про це жителів Каліфорнії.

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