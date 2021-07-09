В Одесі 145 років тому народився знаменитий авіатор, спортсмен і автогонщик

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У 1910−1912 роках Сергій Уточкін здійснив близько 150 польотів

Сергій Уточкін з'явився на світ 12 липня 1876 року в Одесі. Батьки рано пішли з життя, і його виховували родичі. У дитинстві Сергій переніс сильний переляк, через що став заїкатися. Навчався в Одеському комерційному училищі, але в 15 років кинув освіту заради спорту. В автобіографічному нарисі «Моя сповідь» Уточкін писав, що займався п'ятнадцятьма видами спорту. Ставав чемпіоном Одеси в змаганнях з ковзанярського спорту, тенісу, фехтування, веслуванню, плаванню, боксу і боротьбі. Самостійно побудував яхту і перемагав на ній у вітрильних регатах, опускався на дно моря в водолазному костюмі. Заснував в Одесі два футбольних клуби та був капітаном одного з них. Освоїв роликові ковзани, займався джиу-джитсу, стрибав з парашутом, брав участь в перегонах на велосипеді, мотоциклі, автомобілі.

Письменник-одесит Валентин Катаєв відзначав: «Велосипед був його стихією». У 1890 році Уточкін став членом Одеського товариства велосипедистів-аматорів і протягом двадцяти років багаторазово перемагав на змаганнях в Росії та за кордоном. Сергій хотів розширити межі людських можливостей і з цією метою бігав наввипередки з одеським паровим трамваєм, змагався на велосипеді зі скаковим конем, а на роликових ковзанах — з велосипедистом. Зі знаменитих Потьомкінських сходів він спускався на велосипеді, мотоциклі та автомобілі. Уточкіну намагалися наслідувати у всьому — серед одеських велосипедистів заїкання стало вважатися особливим шиком. Олександр Купрін писав: «Якщо є в Одесі два популярних імені, то це імена бронзового Дюка, який стоїть над бульварними сходами, і Сергія Уточкіна — кумира рибалок, велосипедистів всіх звань і вікових груп, жінок, жадібних до видовищ, і вуличних хлопчаків».

2 жовтня 1907 року в Одесі, після декількох невдалих спроб, Сергій Уточкін здійснив політ на придбаній ним повітряній кулі, піднявшись на висоту 1200 метрів. А за три роки злетів на біплані «Фарман IV», що належав одеському банкіру Ксідіас. Уточкін згодом викупив цей літак і використовував у своєму турне по містах Російської імперії. Він став другим дипломованим льотчиком в історії повітроплавання в Росії (першим був Михайло Єфімов). Але якщо Єфімов навчався літати у Франції, то Уточкін зробив це самостійно. В цілому Сергій Уточкін здійснив в 1910—1912 роках близько 150 польотів, збираючи багатотисячні натовпи глядачів. Так, 22 квітня 1910 року в Києві подивитися на авіатора прийшли 49 тисяч людей. У Гомелі політ Уточкіна спостерігав гімназист Павло Сухий, майбутній авіаконструктор. Це справило на Сухого сильне враження, визначивши його подальшу долю. «Я йшов з хлопцями з гімназії, і раптом над нашими головами пролетів аероплан. Це було так несподівано і дивно, що дух захоплювало. Не птах, а людина летить над нами!» — згадував Сухий.

Неодноразово аероплани Уточкіна зазнавали аварії під час польотів. Одна з найважчих аварій сталася біля Новгорода під час липневого перельоту 1911 року через Санкт-Петербург до Москви, коли Сергій Уточкін отримав, крім кількох переломів, струс мозку. Проте за півтора місяця він знову повернувся в авіацію. Свої польоти, кожен з яких погрожував катастрофою через недосконалість літальних апаратів того часу, авіатор схарактеризував: «Я — Авіатор. Я літав над морем, над собором, над пірамідами. Чотири рази я розбивався на смерть. Решта рази — дрібниці. Харчуюся тільки повітрям і бензином. Загалом, я надзвичайно щаслива з одеситів».

Перенесені численні аварії та травми, нервовий розлад, пов'язаний з сімейною драмою (дружина Сергія пішла до фабриканта), викликали у Сергія душевний надлом, який переріс в психічний розлад. Свою лепту внесло і зловживання спочатку болезаспокійливими ліками, які містили морфій, а потім — кокаїном. До того ж публіка, думкою якої дуже дорожив Уточкін, продовжувала бачити в ньому спортсмена-ексцентрика, а не героя-авіатора. «Він вважається дивак, — говорив письменник Юрій Олеша. — Ставлення до нього гумористичне. Невідомо чому. Він одним з перших став їздити на велосипеді, мотоциклі, автомобілі, одним з перших став літати. Сміялися. Він впав в перельоті Петербург — Москва, розбився. Сміялися. Він був чемпіон, а в Одесі думали, що він міський божевільний».

Останні роки життя Сергій Уточкін провів в Санкт-Петербурзі, Кишиневі та Одесі в бідуванні та пошуках роботи. Восени 1915 року під час одного з польотів прославлений авіатор застудився і захворів на запалення легенів, від якого і помер за кілька годин до нового, 1916 року.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» дочка академіка Сергія Корольова розповідала, що її батько бачив політ на аероплані Сергія Уточкіна в 1911 році в Ніжині. Через півстоліття Корольов, вже головний конструктор, згадував про політ Уточкіна, наставляючи перших космонавтів.

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