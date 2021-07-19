Якщо вам набридли чохли з одноманітним дизайномі, що постійно повторюється, які представлені в усіх магазинах, то тоді можете створити самі свій власний унікальний чохол. Але де і як? — запитаєте ви. Все дуже просто, в цьому допоможе сайт endorphone.com.ua. Тут кожен бажаючий за допомогою конструктора може розробити дизайн, який йому сподобається, і замовити чохол для телефону з ним, а потрібно для цього лише трохи часу й фантазії.

Чому найкраще співпрацювати з нами?

Ми доставимо ваше замовлення в Україні всього за один або два дні, чим не можуть похвалитися інші компанії. Якщо вам не сподобається результат, то протягом чотирнадцяти днів отримані чохли для телефону можна повернути або обміняти на те, що більше припаде до душі.

Що ми пропонуємо:

створити чохол зі своєю фотографією;

створити іменний чохол.

Як створити чохол за індивідуальним дизайном?

Спочатку потрібно вибрати якісну картинку, яку ви б хотіли бачити кожного дня на чохлі свого смартфону. Потім потрібно завантажити вибрану фотографію в конструктор, представлений на сайті, і обрізати чи повернути зображення так, як вам подобається. Важливо врахувати, що картинка повинна буде знаходитися не тільки із зворотного боку телефону, але і з боків, тому в конструкторі її потрібно розмістити відповідно. Після того як ви будете повністю задоволені отриманим результатом, можете оформити замовлення, яке незабаром буде вже у вас.

Плюси таких чохлів:

Цей аксесуар — прекрасний подарунок або доповнення до нього для будь-якої людини;

Зображення не змиється та не зітреться з чохла смартфону, тому що ми друкуємо його під високим тиском і температурою, через що воно проникає вглиб матеріалу захисного чохла.

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter