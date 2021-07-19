Верховний суд визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. До суду позивався Тупицький, якому Офіс генерального прокурора повідомив про чергову підозру. Аж раптом 19 липня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою суддями Верховного суду під час винесення рішення на користь Олександра Тупицького. Що відбувається? Про це розмірковує у своєму блозі на фейсбуці народний депутат України Сергій Висоцький.

«Справа, яку ДБР завело щодо судей Верховного суда, які визнали протиправним указ Зеленського про звільнення Тупицького, — це справжня вишенька на торті всього політичного сезону.

Якщо підбивати підсумки, то головним буде те, що Зеленський остаточно став на шлях авторитаризму. Звільнення Авакова, яке стало зачисткою останнього самостійного гравця з владної команди, та тиск на судей Верховного суду за те, що вони ухвалили правове рішення всупереч волі президента, — це пролог до нашого майбутнього.



Всі інститути держави, як їх бачить Зе, повинні працювати на його особистий інтерес. В країні не повинно бути іншого закону, окрім бажання Першого.

Клоунакратія завершилася. Почався час встановлення жорсткої вертикалі. Вертикалі, яка повинна працювати на одну особу, її фінансовий та політичний зиск.

Що буде далі? Далі почнеться зачистка політичного та економічного поля. Тиск на суспільство та подальше згортання свобод. На цьому тлі цікаво виглядають заяви спікерів Банкової про розворот на Схід.

Це — шлях Білорусі. І ми стоїмо на цьому шляху не однією, а обома ногами.

Зеленский, як і Янукович, краде в українців мрію про європейське майбутне. Тільки робить це поступово. Підвищуючи температуру в кастрюлі поволі.

Найгірше те, що робиться все це під повне мовчання суспільства. Яке в черговий раз дозволяє людині із замашками провінційного диктатора захоплювати увесь простір держави.

Суспільство спить. Та бачить сни. Прокинеться воно, як це буває в Україні, раптово. Та тоді, коли зупиняти чергову диктатуру буде можливо тільки ціною надзусиль, потрясінь та жертв", — пише Сергій Висоцький.

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