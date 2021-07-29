День в історії: 29 липня — 4 серпня

29 липня 1836 р. У Парижі, на площі Зірки, відбулося урочисте відкриття Тріумфальної арки.

30 липня 1920 р. Полковник Євген Коновалець створив Українську військову організацію (УВО), на базі якої в 1929 році була заснована Організація українських націоналістів (ОУН).

31 липня 1956 р. У СРСР почалося будівництво знаменитих хрущовок — малогабаритного бюджетного житла.

3 серпня 1921 р. Заарештований відомий російський поет Микола Гумільов, якого за наказом більшовицького уряду розстріляли 26 серпня того ж року.

4 серпня 1901 р. Народився знаменитий музикант, король джазу Луї Армстронг.

Ів Сен-Лоран народився 1 серпня 1936 року в місті Оран в Алжирі в сім'ї страхового агента. З дитинства добре малював, будував декорації, робив ляльок, одягаючи їх в костюми зі старих ганчірок, які сам розфарбовував. Шити тоді ще не вмів, тому наряди клеїв. У 1953 році Ів приїхав до Парижа, де вступив на курси малювання от-кутюр. Влаштувавшись на роботу в модний Дім Крістіана Діора, відразу став одним з його асистентів. А після смерті Діора 21-річний Сен-Лоран був призначений художнім керівником Дому «Діор». У 1958 році випустив власну жіночу колекцію для цього дому, а через три роки разом з П'єром Берже заснував модний дім під власним ім'ям, логотипом стали перші літери його імені — YSL.

Перша колекція Дому моди Yves Saint Laurent була представлена в 1962 році. Вона називалася «Трапеція» — короткі сукні А-подібної форми, без натяку на талію, з легких тканин давали жіночому тілу повну свободу. Спочатку такі сукні носили тільки кінодіви п'ятдесятих Софі Лорен, Джина Лолобріджида, але незабаром трапеція стала популярна у всьому світі. «Ів був неймовірним, — говорила кінозірка Катрін Деньов. — Він постійно робив фантастично зухвалі речі, на які здатна тільки дуже боязка людина». Сен-Лоран також активно працював і як театральний художник, створюючи костюми та декорації до балетів, драматичних спектаклів, естрадних шоу.

Його колекція 1966 вперше у світі запропонувала смокінг для жінок, це на довгі роки стало фірмовим прийомом модельєра. «Все, що він зробив, було абсолютно актуальним, особливо гра в чоловіче-жіноче: Ів Сен-Лоран був першим, хто створив сексуальний чоловічий костюм для жінки», — розповідали відомі дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана. До речі, перших власниць штанів YSL могли не пустити в пристойний ресторан. Одна смілива модниця, коли їй вказали на невідповідність дрес-коду, просто зняла штани, залишившись в жакеті — на це метрдотелю вже не було чого заперечити.

Наступним хітом Сен-Лорана стала прозора блузка. Головний редактор Vogue Діана Вріланд говорила: «У Сен-Лорана є спеціальна чарівна сопілка для жінок. Що б він не зробив, жінки будь-якого віку в будь-якому кінці світу послухають і підуть туди, куди він їм вкаже». При цьому знаменитий дизайнер ніколи не вважав, що одяг прикрашає людину. «З роками я зрозумів, що найголовніше в сукні — це жінка, яка її одягає», — говорив модельєр. Найстильнішим нарядом для дами кутюр'є називав обійми люблячого чоловіка. А якщо такого немає в житті жінки, тоді їй на допомогу прийдуть дизайнери. Попри нетрадиційну сексуальну орієнтацію він як ніхто розумів жінок і знав, що їм потрібно.

Кутюр'є відрізнявся норовливим характером і незвичними поглядами. У молодому віці він часто позував голим перед фотографами. Крім того, став першим дизайнером, який запросив для показу своїх моделей темношкірих манекенників і манекенниць. Це стало справжнім проривом в модельному бізнесі та світі моди. Сен-Лоран був також єдиним відомим дизайнером шістдесятих, який відкрив власний бутік, де продавав не тільки вечірнє вбрання, а й повсякденний одяг. «Мої сукні розраховані на жінок, які можуть дозволити собі подорожувати з сорока валізами», — говорив він. У 1971 році Сен-Лоран випустив парфуми «Рів-гош», за назвою богемної частини Парижа, а пізніше з'явилися «Опіум», що стали найвідомішим ароматом, випущеним під його ім'ям.

З кінця 1980-х років кутюр'є почав хворіти, лікувався від алкогольної та наркотичної залежності, а коли Сен-Лорану виповнилося 60 років, він зрозумів, що не зможе більше працювати з таким же ентузіазмом, як раніше. У 2002 році він влаштував прощальний показ — дефіле в Центрі Помпіду. Вийшов на сцену разом зі своєю музою — Катрін Деньов. Коли вона заспівала для Іва пісню, він не зміг стримати сліз. «Я відчуваю, що створив гардероб сучасної жінки, і брав участь у трансформації своєї епохи. Я робив це за допомогою одягу і дуже пишаюся тим, що жінки всього світу носять сьогодні брючні костюми, смокінги, двобортні жакети, тренчі», — сказав тоді знаменитий дизайнер. Через кілька місяців Ів Сен-Лоран продав свій Дім моди.

Помер легендарний модельєр 1 червня 2008 року в своєму паризькому будинку. Його тіло було піддано кремації, а прах розвіяний в парку Мажорель в Марракеші, яким Сен-Лоран володів спільно з П'єром Берже.

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