«Якби судді Чауса не було, його варто було б вигадати для науки нащадкам і для прояснення нам, сучасникам, деяких без цього не очевидних речей, — пише Новіков у фейсбуці. — Наприклад, того, як зараз влаштовані й працюють спецслужби та що відбувається в голові їхнього начальства. Я вже писав, що коли повернення Чауса лише в трусах після трьох місяців знервованих намагань порозумітися з владою Молдови щодо його викрадення та вивезення спробували залегендувати як «сільський староста у Вінницькій області випадково знайшов його в кущах», це було один в один схоже на роботу ФСБ у справі Надії Савченко.

Але ось Чаус заговорив, і це вже не виглядає як Росія 2014 року, це Білорусь 2021. Журналіст Роман Протасевич, заради арешту якого викрали ірландський «Боїнг», зараз переведений під домашній арешт і постійно дає інтерв'ю, як добре йому жилося в тюрмі і як він не має ні до кого претензій, а до Лукашенка — лише повагу і подяку. І поки ніхто з авдиторії не промовляє вголос слово «заручник», все йде дуже добре.

І Чаус тепер теж розповідає, що до 3 серпня СБУшники його не затримали, а, навпаки, забезпечували йому безпеку від можливого вбивства, і що це НАБУ неправильно намагалися його заарештувати (це включаючи гонитву з сиренами Києвом і мало не перестрілку біля воріт СБУ), а сам він ледь вийшов живим.

У людей, які все це придумували, в голові таке дивне уявлення, що ці пояснення якось покращують для них ситуацію. І що якщо Чаус скаже, що у нього немає до СБУ претензій, то й ні в кого іншого в Україні їх не буде, а з Молдовою як-небудь саме розсмокчеться. Я розумію, що це так не працює, і ви розумієте, і єдині, хто цього не розуміє, — ті, кого це більше за всіх стосується. Хто віддавав наказ на цю операцію, хто на ній засвітився, хто її потім прикривав і хто продовжує намагатися вичавити з неї якісь політичні плюси. Плюсів там не буде й наприкінці все одно всім доведеться відповідати. Якщо зупинитися на досягнутому — менше, якщо продовжувати будувати у себе вдома Білорусь — більше", — написав Новіков у соцмережі.

Фото — Facebook

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