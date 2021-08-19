Підгузки для дітей та дорослих: особливості застосування

Французькі соціологи включили підгузки до списку найкорисніших винаходів XX століття. Офіційною датою появи одноразових варіантів вважається 1961 рік. Але спроби використати різні матеріали для вбирання робилися й раніше. У хід йшли мох, хутро, вовна тварин, тканини, марля, але тільки поява суперабсорбенту дозволила досягти бажаного результату. Уперше подібна речовина була отримана у США на початку 60-х. Міністерство сільського господарства організувало дослідження з метою отримання речовини, яка могла б вбирати і зберігати максимальну кількість води для утримання рідини в ґрунті. В результаті отримали полімер на основі крохмалю. Згодом суперабсорбенти використовують в різних сферах, але найвідомішою пропозицією стали саме підгузки. Тоді як подібні моделі активно застосовувалися у багатьох країнах, наші мами, як і раніше, прали гори пелюшок. Тільки на початку 90-х ми змогли повною мірою оцінити усі переваги таких варіантів.

Основні моделі

На сайті інтернет-магазину Панама підгузки представлені в таких формах:

• Одноразові для дітей. Представлені бюджетні та елітні серії. Пропоновані варіанти мають однакову конструкцію. Верхній шар вбирає вологу, середній утримує її усередині, а нижній перешкоджає попаданню виділень на одяг і ліжко. Але елітні серії мають ряд додаткових переваг. Еластичні поясочок і манжети навколо ніжок виключають протікання, спеціальні боковинки забезпечують м'яке прилягання, індикатор заповнення своєчасно сигналізує батькам про необхідність заміни. Пориста структура матеріалів прискорює процес вбирання та забезпечує максимальний повітрообмін, що значно зменшує ризик алергічних реакцій. Для зниження чутливості шкіри використовуються просочення на основі рослинних екстрактів.



• Багаторазові для дітей. Їх зазвичай вибирають прибічники природного батьківства. Багаторазові варіанти діляться на дві основні категорії — що пропускають вологу й утримують її усередині. Моделі з першої групи виконуються з натуральних тканин. Після сечовипускання вони стають вологими (але не мокрими) і вимагають заміни. У варіантах, що утримують вологу усередині, верхній шар має спеціальне поліуретанове покриття. Для виготовлення змінного вкладиша використовуються бавовна, бамбук, тканина з конопель, мікрофліс, а декілька шарів мікрофібри забезпечують хорошу вбираність. Обидва варіанти регулюються за розміром за допомогою кнопок, але їх регулярне використання вимагає постійного прання та сушки.

• Для плавання. Плавання немовлят стає дедалі популярнішим. Воно загартовує малюка, підвищує апетит, покращує сон. Основне завдання полягає в тому, щоб не допустити попадання сечі та випорожнень у воду. Для плавання у басейні та купання в природних водоймах застосовуються одноразові й багаторазові варіанти, здатні надійно утримувати виділення усередині. Вони не сповзають під час активних рухів, у міру заповнення не розбухають, не провисають між ніжок і не тягнуть малюка до дна. Широкі, еластичні гумки забезпечують надійну фіксацію і м'яке прилягання. Багаторазові варіанти купуємо, якщо ви регулярно відвідуєте басейн, але для рідких зайнять або короткочасного пляжного відпочинку одноразові вироби будуть зручніші й практичніші.



• Підгузки для дорослих. За способом поглинання вони нічим не відрізняються від одноразових дитячих памперсів, але мають більш високу абсорбцію. Така приналежність потрібна лежачим хворим, людям з обмеженими можливостями, а також використовується при неконтрольованих випорожненнях у тих, хто, попри певні труднощі, продовжує вести активний спосіб життя. Вона також застосовується, коли професійна діяльність припускає особливі умови, за яких немає можливості своєчасно відвідати туалет (монтажники-висотники, машиністи кранів веж, рятувальники, пілоти, промислові альпіністи). Використання таких виробів рекомендується при нетриманні сечі, при мимовільних випорожненнях, у післяпологовий період, а також під час реабілітації після травм. Сучасні пропозиції для дорослих забезпечують високий рівень зручності, максимальний захист, непомітні під одягом, мають ергономічну форму та не викликають психологічного дискомфорту.

Підгузники для дітей істотно полегшують життя їх батькам. Педіатри рекомендують до напівроку застосовувати одноразові памперси, щоб понизити навантаження на маму, а потім можна перейти і на багаторазові вироби. Варіанти для дорослих дозволяють почувати себе упевнено при нетриманні сечі і порушеннях дефекації, а також дають можливість представникам різних професій справлятися з поставленими завданнями в складних умовах.

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