26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

У ніч на 25 серпня транспорт в Києві працюватиме по-іншому

18:59 21 серпня 2021
У ніч на 25 серпня транспорт в Києві працюватиме по-іншому

У День Незалежності «Київпастранс» вирішив продовжити роботу муніципального наземного транспорту. Як повідомила компанія, рішення поширюється на:

автобуси — №№ 20, 21, 33-Т, 37, 69, 99,104;

тролейбуси — №№ 3, 5, 8, 12, 16,18, 24, 26, 31, 37, 40, 41,42, 50-К;

трамваї — №№ 1, 3, 8, 14, 28;

автобуси, що працюють в режимі маршрутного таксі — №№ 220, 500, 576.

Раніше в Київській міській адміністрації заявили про продовження роботи пасажирського транспорту (включаючи метрополітен) в столиці в ніч з 24 на 25 серпня на 2 години через масштабного святкування 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, 24 серпня в День Незалежності в Києві заплановано військовий парад, а також великий святковий концерт на НСК «Олімпійський».

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Наталка Корольова

Не покликали на «Нову хвилю»? Корольова жорстко висловилася про свою роль в індустрії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.