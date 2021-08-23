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«Карфаген має бути зруйнований», — Лана Зеркаль про російські газогони

13:35 23 серпня 2021
Лана Зеркаль
Екс-заступниця міністра закордонних справ і колишня радниця очільника НАК «Нафтогаз України» Олена Зеркаль розповіла про консультації з представниками США і Німеччини з приводу кремлівських газогонів.

«Карфаген має бути зруйнований. Експортні газогони Росії мають працювати в рамках обмежень Третього енергетичного пакету, — пише Лана Зеркаль на своїй сторінці у соцмережах. — Власне, на цьому зійшлися сьогодні представники США, Німеччини та України.

Тристороння зустріч міністрів енергетики на полях Кримської платформи вийшла жвава та жива. Буду відвертою, німецькому міністру часом доводилося відверто відбиватися…

Німецький підхід «Росія нас ніколи не підводила, а що вони там роблять із Східною Європою — геть інше» — більше не працює. Що хочеться підкреслити — позиції України і США була настільки близькими, наскільки це в принципі можливо. І Німеччина вже в позиції «намагаємось виправдатись хоч якось». Але це відверто слабко виходить.

Очільниця американського міністерства енергетики Дженіфер Гренхольм була просто блискуча. Теза про те, що російський газ найбрудніший у світі через шалені викиди СО2 у процесі видобутку та транспортування, так само як через корупцію, шантаж та маніпуляції — просто бальзам на серце.

Попереду ще багато зустрічей, в тому числі двостороннє спілкування з американською делегацією".

Фото Лани Зеркаль із соцмереж.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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