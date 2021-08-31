Події в Афганістані мають розкрити очі українцям, — Юрій Луценко
«Вихід американських військ з Афганістану — безумовно історична подія, — пише Юрій Луценко на своій сторінці у соцмережах. — Перемога середньовічного Талібану з його наскільки безстрашними, настільки ж й безумними воїнами у гумових капцях з калашами — доконаний факт.
І головний підсумок цієї події — не провальний сценарій виведення військ, що призвів до хаосу евакуації та залишив сотні американців і десятки тисяч їхніх помічників у руках джихадистів.
І не перехід в руки Талібану сучасного американського озброєння на мільярди доларів, про яке союзницька Україна тільки мріє.
І навіть не відкриті ворота для економічної експансії Китаю, який вже володіє афганськими покладами літію, міді та іншим.
Як на мене, головне в цій історії — фактичне повторення ефекту падіння Сингапуру у 1942 році, коли втричі менша японська армія на велосипедах взяла у полон 80-ти тисячний гарнізон британської твердині у південно-східній Азії.
Після цього міф про непереможну британську армію і всемогутню імперію в очах усіх азіатів одномоментно зник.
Навіть після перемоги західних союзників над Японією ніхто не був згоден знову жити під захистом Лондону. Світ змінився тоді.
Змінюється він і зараз. На наших очах.
Західна цивілізація переходить в оборону і скасовує зайві для неї проекти.
В цих обставинах ми маємо підтримувати союзницькі стосунки з США, як лідером Західного світу, куди ми прагнемо і з безпекових, і з економічних мотивів.
Але події в Афганістані мають розкрити нам очі: гей, українці, ви у дорослому і жорстокому світі, дитсадок і школа позаду, все залежить від вас самих.
Українська Армія, українська економіка і проєвропейська політика — понад усе!
На фото — останній американський військовий, генерал Донахью, покидає Афганістан".
Фото Юрія Луценка із соціальних мереж.
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