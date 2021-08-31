Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко порівняв вивід контингенту США з Афганістану із падінням Сингапуру у 1942 році та назвав пріоритети для України.

«Вихід американських військ з Афганістану — безумовно історична подія, — пише Юрій Луценко на своій сторінці у соцмережах. — Перемога середньовічного Талібану з його наскільки безстрашними, настільки ж й безумними воїнами у гумових капцях з калашами — доконаний факт.

І головний підсумок цієї події — не провальний сценарій виведення військ, що призвів до хаосу евакуації та залишив сотні американців і десятки тисяч їхніх помічників у руках джихадистів.

І не перехід в руки Талібану сучасного американського озброєння на мільярди доларів, про яке союзницька Україна тільки мріє.

І навіть не відкриті ворота для економічної експансії Китаю, який вже володіє афганськими покладами літію, міді та іншим.

Як на мене, головне в цій історії — фактичне повторення ефекту падіння Сингапуру у 1942 році, коли втричі менша японська армія на велосипедах взяла у полон 80-ти тисячний гарнізон британської твердині у південно-східній Азії.

Після цього міф про непереможну британську армію і всемогутню імперію в очах усіх азіатів одномоментно зник.

Навіть після перемоги західних союзників над Японією ніхто не був згоден знову жити під захистом Лондону. Світ змінився тоді.

Змінюється він і зараз. На наших очах.

Західна цивілізація переходить в оборону і скасовує зайві для неї проекти.

В цих обставинах ми маємо підтримувати союзницькі стосунки з США, як лідером Західного світу, куди ми прагнемо і з безпекових, і з економічних мотивів.

Але події в Афганістані мають розкрити нам очі: гей, українці, ви у дорослому і жорстокому світі, дитсадок і школа позаду, все залежить від вас самих.

Українська Армія, українська економіка і проєвропейська політика — понад усе!

На фото — останній американський військовий, генерал Донахью, покидає Афганістан".

Фото Юрія Луценка із соціальних мереж.

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