США мало хвилює війна в Україні. Як і Україна в цілому, — Єрмолаєв про зустріч Байдена і Зеленського

У Вашингтоні відбулися переговори між президентами США та України. Коментуючи підсумки зустрічі, Володимир Зеленський заявив, що задоволений візитом, і повідомив: «Обговорювали тему безпеки. Темі НАТО приділили багато часу. Заява двох президентів, я вважаю, була потужною, але подивимося, як вона втілиться в конкретні кроки».

Теми, які обговорювалися, сторони позначили в спільній заяві про стратегічне партнерство України і США. Переговори з Байденом віч-на-віч Зеленський схарактеризував як чоловічу розмову в не дуже сонячній атмосфері.

Політичний експерт Андрій Єрмолаєв у своєму аналізі зустрічі написав, що Україна перестала чути і розуміти Європу, але Україну погано чують і розуміють в США.

«Підсумки переговорів Байден — Зеленський. Коротко, — пише Андрій Єрмолаєв. — Зустрілися. Нарешті. Зробили заяву про те, що стратегічне партнерство буде ще стратегічніше, що євроатлантичні наміри України — це добре, і що «Північному потоку-2» будуть протидіяти в міру сил. Україна продовжить реформи, США їх вітає. Україна продовжить роздержавлення держкомпаній, США — чекає. Україна продовжить боротьбу з корупцією (внутрішньою, про міжнародну згадок немає), США — допоможе, підкаже і проконтролює за прізвищами. Ну і ще багато чого важливо-чергового (за обсягом і стилем, схоже, текст готували в Києві).

Президент України презентував програму трансформацій на 288 млрд дол. Років на 5−10. Отримав 3 — в кредит, 30 — «вдовгу» на користь «Вестингхаус» (поки незрозуміло — як участь в приватизації «Енергоатому» та інвестиції в реактори, або теж — просто кредит на будівництво цих реакторів), 0,060 млрд — на військово-технічну допомогу, і ще обіцяно 0,045 млрд — як гумдопомога на боротьбу з пандемією. Що дадуть ще — поки невідомо, обіцяють.

Разом, може бути, скоро полетимо на Місяць. Це ближче, ніж в ЄС і НАТО, як виявилося.

В цілому, візит робочий. Форпост презентовано. Тепер потрібно почекати, які будуть відставки в США після операції в Афганістані і яке майбутнє у Харріс.

Разом: Україна перестала чути і розуміти Європу, але Україну погано чують і розуміють в США. Зате готові купувати форпост, за приступною ціною. Про що, власне, і йшлося в ході візиту.

США мало хвилює війна в Україні. Як і Україна в цілому. А ось влада США зацікавлена в «новій глобальній стабільності» і в контролі над східним «входом» в економічну систему Європи (енергетика та інфраструктура насамперед — постачання електроенергії, ГТС, транспортні коридори, «стримування Шовкового шляху», «санітарний кордон» для РФ тощо).

А Україну — хвилює війна і прагнення власної влади отримати гарантії своєї стабільності (2-й термін) до 2030 року як мінімум. Як того вимагає програма «Великих Трансформацій».

P. S. Фото (на балконі) прессекретаря президента України пана Нікіфорова — виглядає як короткий фотозвіт про робочий візит.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров. Фото Instagram

P. P. S. Для любителів словників. Чи може форпост бути хабом? Коли, та між ким і ким?" - написав Єрмолаєв.

Фото в заголовку з сайту president.gov.ua

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