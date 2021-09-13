20 вересня 2021

Якось так вийшло, що останнім часом в цих ранкових «порцелянових» історіях мене все частіше почали переслідувати «собачі» теми. Втім, в старовинній перській притчі, якою я збираюся з вами сьогодні поділитися, йдеться не стільки про собак, скільки про людей, про людські омани. Вона — про нас з вами.

⁠

Так ось. Одного разу учень запитав дервіша:

- Учитель, скажіть, невже світ завжди настільки ворожий для людини? Чи все ж таки він несе людям добро?

- Давай я розповім тобі притчу про те, як світ насправді ставиться до людини, — сказав учитель. — Давно жив великий шах. Він наказав побудувати прекрасний палац. Там було багато незвичайних залів. Наприклад, був у палаці зал, де всі стіни, стелю, двері і навіть підлогу зробили дзеркальними. І дзеркала ці були настільки якісними, що відвідувач не відразу навіть розумів, що перед ним дзеркала, — настільки точно вони відображали кожен предмет. Крім того, стіни цього залу були влаштовані таким чином, що при найменшому звуці з'являлося виразне відлуння. Не встигала людина запитати «Хто ти?», як чула у відповідь з різних сторін: «Хто ти? Хто ти? Хто ти?.. «

Одного вечора в зал забіг улюблений собака правителя — і в подиві застиг посередині. Ще б пак, адже ціла зграя собак раптово оточила його з усіх боків! Собака на всяк випадок вищірив зуби — і всі відображення відповіли тим самим. Перелякавшись не на жарт, собака почав відчайдушно гавкати. Відлуння голосно повторював гавкіт. Собака гавкав все голосніше. Але і луна не вгамовувалася. Собака кидався з боку в бік, намагаючись відбитися від нібито реальних нападів безлічі схожих один на одного псів. Але численні відображення продовжували гасати навколо, клацаючи зубами і зі злим риком… Вранці слуги знайшли нещасного улюбленця шаха бездиханним в оточенні безлічі відображень спочилих собак. У залі не було нікого, хто зважився б заподіяти загиблому хоч якусь шкоду. Собака загинув, борючись із власною уявою.

- Тепер ти і сам здатен зрозуміти, — завершив розповідь учитель, — що світ сам по собі часто не приносить нам ні добра, ні зла. Найчастіше він залишається до людини байдужим. Все, що відбувається навколо, багато в чому є відображенням наших власних думок, почуттів, бажань та вчинків. Наше завдання в тому й полягає, щоб навчитися управляти ними. Світ — немов велике дзеркало, дивлячись в яке, нам самим потрібно вирішувати, у що щиро вірити, а в чому неодмінно сумніватися…

⁠

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.