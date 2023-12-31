8 січня 2024

Під час короткої екскурсії по столиці Шотландії Едінбургу співробітник нашого посольства, який виконував роль гіда, розповів мені історію про видатного англійського письменника сера Артура Конан Дойла. Який, до речі, народився в цьому місті рівно 165 років тому, навесні 1859 року. Ця історія дещо схожа на анекдот, але кажуть, що так було насправді і про це сам письменник писав у своїх щоденниках.

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Так от. Одного разу Конан Дойл прибув до Парижа. На міській площі він замовив невелику карету, щоб доїхати від вокзалу до готелю.

Коли вже біля входу в готель письменник розраховувався з візником, той несподівано сказав: «Дякую, пане Конан Дойл».

— Звідки ви знаєте, хто я? — спитав із здивуванням письменник.

— Бачите, пане, — відповів візник, — судячи з газетних публікацій, очікувалося, що ви маєте приїхати в Париж із півдня Франції. З вашого одягу, особливо з капелюха, а також із того факту, що ви тримаєте в руках парасолю, я зробив висновок, що ви англієць. Саме ці деталі й допомогли мені здогадатися, що ви, ймовірно, пан Артур Конан Дойл.

— Чудово! Чудово! — сказав письменник. — Ви проаналізували факти цілком правильно, хоч їх у вас було досить мало. Чудова робота!

— Авжеж, — погодився візник. — Ну, і, крім того, я встиг побачити ім’я є на обох ваших дорожніх валізах. Саме це мені й допомогло…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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