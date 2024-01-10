Фігурка дня. «Порцелянові історії». 13 січня 2024

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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1996
Скульптор: Salvador Debón
Розмір: 35×77 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Днями у Венеції у притвор знаменитого собору Святого Марка увірвалася вода. Причина полягає в тому, що скляні бар'єри, встановлені навколо майже тисячолітнього храму для захисту від так званої високої води, були відсутні. Про це написало видання Corriere del Veneto. На опублікованих фотографіях добре видно, що вода залила притвор всесвітньо відомої базиліки.
На щастя, як зазначається, вода не була надзвичайно високою. Однак її було достатньо, щоб затопити нижню частину храму, а також практично всю площу Святого Марка.
До речі, у 2022 році була створена спеціальна система укріплених валів для того, щоб захистити історичне місце від припливів і відливів, які є регулярним явищем у місті. Завдяки цим бар'єрам мармурові колони та дорогоцінні мозаїки не пошкоджуються руйнівною морською водою.
Під час рекордної повені, яка трапилася у Венеції в листопаді 2019 року, базиліка Святого Марка сильно постраждала. Вода увірвалася в крипту і завдала шкоди підлозі. Саме після того інциденту було вирішено встановити додатковий захист навколо храму, який через своє розташування є особливо вразливим до наслідків повеней.
Бар'єр насправді не є суцільним. Він перемежовується воротами для доступу туристів і вірян, які відвідують унікальний шедевр візантійської архітектури. Щоб зупинити високу воду, коли вона починає підійматися вище 88 сантиметрів, цей простір, пише видання, потрібно закривати спеціальними металевими перегородками на зразок тих, які ставлять у магазинах, коли тим загрожує небезпека бути залитими водою.
Але в ці дні на площі практично нікого з будівельників не було, оскільки всі роботи були перервані на період різдвяних свят. Тож ніхто не поставив металеві пластини на місце, і вода встигла наробити лиха. Залишається сподіватися, що ситуацію зможуть виправити…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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