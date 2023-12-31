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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 13×42 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Не знаю, як ви, друзі мої, а особисто я, чесно кажучи, у подібні історії вірю. Тим більше, якщо вони відбуваються напередодні різдвяних свят. Про одну із таких неймовірних історій розповіла днями популярна англійська газета Metro.
Кірсті Бортофт чекала повернення з роботи свого чоловіка Стюарта. Але, коли він зайшов до помешкання, то раптом побачив дружину, яка лежала на дивані без свідомості. Тут же зателефонував у службу порятунку. Та медики, які приїхали досить швидко, лише розвели руками, сказавши чоловікові, що шансів на виживання у Кірсті практично немає. І все ж таки жінці вдалося вижити. От як це відбувалося.
Кірсті розповіла журналістам, що вирішальною для неї була перша ніч, проведена у лікарні. Все виглядало не дуже добре. «Стюарту сказали, що він повинен готуватися до найгіршого, що я не виживу… Але він не був готовий до цього», — згадує жінка.
Лікарі боролися з численними зупинками серця пацієнтки. Її була введена в стан медикаментозної коми. Пізніше Кірсті розповіла:
«Ніхто не знав, що відбувається зі мною, окрім моєї сім'ї. Але несподівано моя подруга-екстрасенс зв'язалася з моєю сестрою і запитала, що зі мною трапилося. Вона повідомила, що нібито мій дух щойно був у її вітальні, і я попросила її скласти списки для моїх хлопчиків і тата. Я, мовляв, сказала своїй подрузі, що моє тіло руйнується і я не думаю, що вже зможу повернутися у нього. Але вона була сувора зі мною і наказала повернутися. Тим часом у лікарні моїй родині сказали, щоб вони готувалися до кінця…»
Коли медики вирішили вивести Кірсті зі стану штучної коми, жінка прийшла до тями буквально миттєво, і тут же попросила покликати Стюарта. Ще дивовижнішим було те, що на зроблених через певний час знімках пошкодження її легень і серця були практично відсутні.
Кірсті згадує: «Я пам'ятаю, що, нарешті повернувшись у своє тіло, вже точно знала, що мені потрібно зробити, аби зцілитися. Наче хтось завантажив мені цю інформацію. Я зрозуміла, що ти не вмираєш доти, доки твоя місія тут ще не закінчилася… Я сказала лікарю, що щойно сама вилікувала свої легені. Тоді він здивовано запитав, як саме. Тож я поділилася з ним своєю історією. Я поверталася додому, відчуваючи піднесений настрій і якусь спокійну радість від свого несподіваного одужання.»
Ну, і хто казав, що не передріздвяні дива відбуваються лише у казках для дітей?
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с Пн-Сх
Тиск: 748 мм