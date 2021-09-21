Над спікером парламенту Дмитром Разумковим нависла загроза відставки. Чутки про неї тиражуються вже давно, а останнім часом активізувалися. Такий сценарій коментують і лідери «слуг народу», і сам спікер. Причина — розбіжності між головою парламенту і правлячою партією та її лідером. Разумков, який перебуває зараз на лікарняному через коронавірус, під час виступу в онлайн-режимі на погоджувальній раді в парламенті розповів про чутки, що нардепам пропонують «по 50−100 тисяч» за підтримку «деяких відставок» у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію. Своєю чергою радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі журналістам підтвердив, що між «слугами» і спікером Разумковим виявилися фундаментальні розбіжності, які можуть змусити Зеленського на «жорсткі рішення». Політолог Віктор Небоженко в Facebook виклав свою версію причин конфлікту, що наростає.

«КОНФЛІКТ «ДРУЗІВ», АБО ПОЧАТОК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ

Головна проблема Разумкова в тому, що він почав боротьбу за владу раніше, ніж знайшов свою політичну нішу, свій привабливий політичний образ. Всі місця і ролі в політичному спектрі України вже зайняті. А опинитися в «ямі скривджених» разом з Богданом, Яценюком, Луценком, Аваковим, Гройсманом, Порошенком-Медведчуком йому не дуже хочеться.

Положення Разумкова посилюється тією обставиною, що він до початку конфлікту із Зеленським не знайшов публічних політичних сил і ЗМІ, які б його підтримували.

Поки Разумкову не вдалося представити громадській думці свою боротьбу із Зеленським як політичний конфлікт між президентом і парламентом, або між чесним демократом і корумпованим авторитарним правителем.

Тому Офісу президента вдалося представити це протистояння як особистісний, а не політичний конфлікт між обуреним і благородним Зеленським і невдячним Разумковим.

У Разумкова є свої таємні шанувальники з різних фракцій Верховної Ради, незадоволених цинізмом Офісу президента і нахабством Арахамії, який намагається грати роль «директора парламенту», але у нього немає відкритих прихильників-депутатів. Так, наприклад, в цьому конфлікті між президентом Зеленським та головою Верховної Ради Разумковим в останнього немає свого «Арахамії», який би грубо, неполітичними методами тиснув би на противника. А після того, як Тищенко у бійці з Леросом, на всю країну, у Верховній Раді показав, як треба гнобити супротивників Зеленського, стає зрозумілим, як будуть розправлятися з Разумковим. Якщо зараз Офісу президента вдасться зняти вірного Разумкову голову секретаріату Верховної Ради, то це буде репетицією його повалення з поста спікера українського парламенту.

Разумков і Зеленський — обидва поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки та позбутися один одного. Але їхнім конфліктом можуть скористатися інші політичні сили, що небезпечніше для самовпевненого Зеленського більше, ніж для обережного Разумкова. Адже заміна Разумкова на Стефанчука — покірного «слугу президента» ніяк не поліпшить роботу Верховної Ради — все вирішують політики в Офісі президента, а не парламентарі. Тому новий спікер Верховної Ради об'єктивно буде, як і попередній, тихо переводити стрілки народного невдоволення на Офіс президента або Кабмін України", — написав Віктор Небоженко.

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