«Дякую» автоблогерам. Ви навчили посилати копів на х… й": блогер про моторошну ДТП за участю 16-річного водія

Віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Юрій Сапронов різко відреагував на смертельну ДТП у Харкові, після якої було затримано та відправлено під арешт 16-річного водія. Внаслідок зіткнення на проспекті Гагаріна загинула людина, ще троє потрапили до лікарні.

Шановні читачі, в даному блозі багато нецензурних слів, які є правильними за своєю суттю. Адже безкарність і вседозволеність одних мотивує їх й далі мчати життям на червоне світло, вбиваючи і калічачи на шляху тих, хто живе і діє за законом. А страждаємо від цього ми з вами — «звичайні» громадяни.

«16 років дол… бу. Уроду. Мразі , — пише на своїй сторінці у соцмережах громадський діяч, віце-президент Всеукраїнської федерації гольфу Юрій Сапронов. — «Спасибі» автоблогерам, ви навчили, як посилати на х… й копів .

Це х… ло, цитую, у попередніх випадках на камеру так і каже поліцейським: «Можете розвертатися і йти на х… й». Його риторика цікава і в інших випадках — «моя куртка коштує більше, ніж твоя сім'я», «я все вирішу і ти мені ще грошей заплатиш».

16 років.

Прізвище батьків у паблік, де і чим займаються. Це ВОНИ «виховали» це опудало. Купили йому 400 л.с. машину. Дозволили сісти за кермо.

Сподіваюся, не відмажуть.

Сподіваюся, у колонію сяде.

Співчуття рідним та близьким загиблих.

Бережіть себе, люди".

Він також виклав у мережу відео, на якому 16-річний хлопець спілкується з патрульним поліцейським.

Нагадаємо, що 28 жовтня суд відправив 16-річного учасника смертельної ДТП у Харкові на 60 діб до СІЗО без права виходу під заставу.

Фото зі сторінки Юрія Сапронова у соцмережах.

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