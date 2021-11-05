В Україні рівень вакцинації, як у країнах Африки. ЄС не хоче мати справу з небезпечними дикунами, — Сергій Фурса

«Я боюся відповідати на дзвінки та дивитися повідомлення! Бо щоразу читаю про смерть своїх знайомих від ковіду. Але мудрий українець думає, що проскочить, що прокляте чіпування йому не зазнати, і не лягатиме він під вигаданий ковід. Де і чому ми, гомо сапієнс, втратили пильність та інстинкт виживання та самозбереження?» — написала у своєму блозі у Facebook викладачка столичного університету Світлана Стельмах. Блогер Сергій Фурса продовжує цю тему у своєму посту у соцмережі.

«Антивакцинатори: «Чого ви, вакциновані, до нас причепилися. Ви ось вакцинувалися і живіть собі повноцінним життям».

ЄС: виключає Україну із «зеленого» списку. Тому що у нас розгул епідемії, бо дуже низький рівень вакцинації.

ЄС, де люди вакцинувалися, не хоче мати справу із небезпечними дикунами.

Ось вам і відповідь. Ми всі одне суспільство. І поки частина суспільства поводиться, як дикуни, це вбиває тисячі людей і не дає живим навіть вакцинованим жити повноцінним життям.

Українці часто кажуть, що світ до нас не справедливий. Якого біса, кажуть, у нас кредитний рейтинг, як у країн Африки. Ми ж краще. А потім в Україні рівень вакцинації, як у країнах Африки.

І чи така несправедлива оцінка дзеркала?" — ставить риторичне запитання Сергій Фурса.

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