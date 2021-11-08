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Клуб споживачів

В Україну завезли величезну партію зараженого м'яса: Держспоживслужба виступила із попередженням

12:19 8 листопада 2021
Курка

У Державній продспоживслужбі попередили, що до Одеської області надійшла партія отруєного сальмонелою курячого м'яса.

«У курячому м'ясі з Польщі виявлено Salmonella Enteritidis. Експортну партію м'яса у кількості 1600 кг виробника Cedrob SA (Цеханув) та з місцем зберігання у AMP Logistika (Плонськ) було відправлено до України. Одержувач: мале підприємство „Вінтер“ (Луцьк)» , — йдеться у повідомленні.

У службі попередили про можливість обігу цієї продукції на Одещині. У разі його виявлення просять терміново повідомляти в обласний главк служби за адресою: Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6, +380 487 161 301, [email protected]

При генералізованій формі сальмонели проникають у кров, а при септичній заносяться до різних органів, де утворюються вторинні гнійні осередки (такі ускладнення як: ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки, остеомієліт тощо). Тому сальмонельоз потребує ретельного лікування під контролем лікаря.

Інкубаційний період сальмонельозу триває від кількох годин за кілька днів. Симптоми: гіпертермія; головні болі; ломота у м'язах; спастичні болі у животі; нудота та блювання (часте); пронос. Кал при цьому водянистий, піниться, з характерним неприємним запахом.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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