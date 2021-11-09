Киянам нагадали про необхідність повірки лічильників води: що робити у разі втрати документів

Останнім часом однією з обговорюваних тем серед українців стало підвищення вартості енергоносіїв, особливо газу, який вже скоро рахуватимуть не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

Але дорожчає не лише газ. Щоб не сплачувати зайві гроші за спожиту воду, потрібно своєчасно перевіряти лічильники гарячої та холодної води, нагадали у «Київводоканалі».

«Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність“ зазначає, що перевірка більшості лічильників має відбуватися, згідно міжповірочного інтервалу, кожні 4 роки», — йдеться у повідомленні відомства.

Як дізнатися дату наступної перевірки лічильника

Якщо лічильник новий, потрібно просто відрахувати 4 роки від дати його виробництва, вказаної у технічному паспорті. Не від дати встановлення, а від дати виробництва.

Відраховувати чотири роки потрібно від дати у свідоцтві, яка вказує на проведення попередньої перевірки.

Якщо немає технічного паспорта чи свідоцтва, дату проведення останньої повірки можна дізнатись за телефоном кол-центру підприємства (044) 202−02−02, вказавши номер лічильника.

У «Київводоканалі» уточнили, що якщо лічильники не будуть перевірені вчасно, то буде накладено штраф та нараховано пеню.

Нагадаємо, перехід на нові одиниці розрахунків за газ має відбутися до 1 травня 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про те, як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах.

Фото https://farn-poverka.com.ua/

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter