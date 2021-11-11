Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Власників машин на єврономерах, так званих «євроблях», які не пройшли розмитнення до 10 листопада включно, очікують великі штрафи та конфіскація авто.

У мережі відразу ж посипалися пропозиції, як оминути закон та зберегти свої автомобілі. Про це пише UBR.

Ділки пропонують документи на різні моделі машин з українською реєстрацією, які згодом планують використовувати як «оригінальні» для нерозмитненої «євробляхи».

Юристи попереджають, що такі схеми можуть призвести не лише до штрафу, а й до тяжких наслідків.



У схемах з «відбілювання» машини незаконним шляхом пропонують різного роду «двійників», підробки техпаспортів та перебиття вин-кодів.

Юрист ГО «Авто Євро Сила» Іван Казачук розповів, що люди купують документи на українські автомобілі, які були розбиті у ДТП, у власників яких залишились усі папери.

У цьому випадку власнику «євробляхи» пропонується замінити оригінальні єврономери на українські з побитої машини та використати куплений «нерідний» техпаспорт.

Подібна схема має на увазі, що на «євроблясі» у такому разі можна буде їздити, як на українському автомобілі.

В цьому випадку насамперед постраждають не продавці документів, а покупці. Якщо власник українського автомобіля вирішить не переоформлювати його на нового власника техпаспорту та номерів, то єдине, з чим він зіткнеться, зі штрафами за порушення правил дорожнього руху.

А водіям «євроблях», які куплять українські документи та номери, доведеться відповідати вже за законом за неправомірне втручання в агрегат автомобілів, підробку документів, використання підроблених документів.

Юрист уточнює, що згідно зі ст. 358 КК підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у кримінальних справах наразі — 1135 грн). Тобто штраф може бути 1 135 000 грн.

Крім штрафу, може бути арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до двох років.

Юристи також уточнюють, що трапляються випадки, коли перебивають вин-код кузова, щоб він відповідав купленим документам від іншої машини. За такого роду дії передбачено кримінальну відповідальність.

Порушнику загрожує штраф від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зараз це 170 250 грн. — 283 750 грн. Крім штрафу, можуть покарати виправними роботами терміном до двох років або обмеження волі терміном до трьох років.

Юристи рекомендують не піддаватися на послуги з інтернету, а звернутися за допомогою до кваліфікованих фахівців та шукати законний вихід із ситуації.

Про те, чому «євробляхи», які привозять на розмитнення, можуть конфіскувати прямо на кордоні у матеріалі «ФАКТІВ».

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