«Євробляхи», що прибувають для розмитнення, конфіскують прямо на митниці: що відбувається

Закон про пільгове розмитнення автомобілів європейської реєстрації діє в Україні вже три місяці. Однак прогнозованих надходжень до держбюджету від їх легалізації не відбулося. Більш того, виникли серйозні проблеми, які поки ніхто не вирішує. Адже депутати перебувають на літніх канікулах. Як наслідок, нині налічується три категорії «євроблях», які неможливо поставити на українську реєстрацію. А віднедавна деякі автівки почали конфіскувати у користувачів прямо на митних терміналах.

Власники машин з єврономерами звернулися до митників із заявою

Про конфіскацію автомобілів на українських митних пунктах повідомив юрист громадської організації «Авто Євро Сила» Іван Казачук. За його словами, такі випадки мають масовий характер і трапляються у Вінниці, Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові та інших містах. Останній випадок зафіксовано на митному посту «Городок» у Львові, де під час розмитнення «євробляхи» власнику заявили, що виконавча служба наклала арешт на автомобіль, а коли той відмовився віддавати машину, її примусово конфіскували.

«По всій Україні стаються випадки вилучення автомобілів на єврономерах прямо на митних постах. Водії приїжджають на розмитнення, а в підсумку залишаються без своїх автомобілів, їхні речі з машин викидають прямо на землю. Приїжджає виконавча служба й вимагає віддати ключі. Якщо водій відмовляється це зробити, то його транспорт тросом затягують на евакуатор і відвозять на штрафмайданчик», — розповідає Іван Казачук.

За його словами, це відбувається з вини недолугих митних брокерів, які беруть гроші за свою роботу, але при цьому виконують її неякісно. Зокрема, вони не перевіряють автомобілі щодо штрафів і судових обтяжень за відповідними реєстрами. Аргументують це по-різному: мовляв, у них немає доступу, це не їхня робота, вони не хочуть/не можуть. В результаті законослухняний користувач «євробляхи», який оплатив послуги брокера, приїжджає розмитнити авто, а йому повідомляють, що за рішенням суду на його транспортний засіб накладено величезний штраф або є рішення про конфіскацію. Митним кодексом (в разі прострочення вивезення транспортного засобу) передбачено штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію автомобіля.

Через те, що випадки конфіскації автівок трапляються дедалі частіше, власники «євроблях» звернулися до митників із заявою про припинення масових вилучень машин. «Прості люди не повинні страждати від дій непрофесійних брокерів, які не вміють розмитнювати „євробляхи“ і вважають, що їх розмитнення не відрізняється від звичайного імпорту авто. Щоб уникнути зайвих конфліктів, просимо по кожному випадку „конфіскації“ через халатність брокерів дати можливість виправити ситуацію, запровадивши „євробляху“ у законне річище згідно з прописаними у законі нормами», — зазначають у своєму зверненні активісти.

Щоб уникнути конфіскації машини прямо на митниці, Іван Казачук настійно рекомендує водіям вимагати у найнятого брокера підтвердження того, що він перевірив автомобіль за судовим реєстром.

В Україні не зможуть легалізувати близько 300 тисяч автомобілів

Втім, це далеко не єдина проблема під час розмитнення «євроблях». За твердженням активістів «Авто Євро Сила», близько 300 тисяч таких автомобілів, швидше за все, не вийде легалізувати. На сьогодні існує три проблемні категорії такого транспорту.

«Мабуть, основна причина того, що розмитнення буксує, — проблеми з оформленням автівок, які перезаїжджали з боку РФ. Таких близько 150 тисяч. З подібними труднощами в основному стикаються водії Харківської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Не рятують навіть підготовлені документи. Всьому виною — погано виписаний закон», — розповідає юрист «Авто Євро Сила».

Друга категорія — вантажівки-мікроавтобуси вагою до 3,5 тонни, двигуни яких не відповідають вимогам «Євро-5». Таких машин ще 50−70 тисяч.

До третьої категорії відносяться «євробляхи», які заїхали в Україну у 2021 році. Таких налічується близько 65−70 тисяч.

«До проблемних також можна віднести легковики з двигунами „Євро-1“ і гібридні автівки. Вони до нового закону не увійшли, тому їхні користувачі не їдуть на розмитнення. Вони мають єдиний варіант — розмитнення за так званим законом Южаніної, а це недешево. Наприклад, 3,5 тисячі євро за старенький VW Golf-4 або Passat B-5 або ж 5−7 тисяч євро за BMW Х5 у 53-му кузові», — повідомив Іван Казачук.

Днями Держмитниця оприлюднила статистику, згідно з якою від початку дії закону про пільгове розмитнення до бюджету надійшло 600 мільйонів гривень — за три місяці їм скористалися 17 тисяч власників «євроблях». Вже зараз можна спрогнозувати, що до кінця відведеного на процедуру пільгового розмитнення часу зробити це встигне ще приблизно така ж кількість власників «євроблях». Тобто загалом легалізується близько 34 тисяч машин. Тим часом, вводячи пільги, влада прогнозувала значніші розрахункові цифри — 500−700 тисяч авто. На жаль, через нечітко прописаний, а іншими словами, халтурний, закон держава недоотримає кошти до держбюджету, а користувачам авто з єврономерами доведеться залишити їх у «сірій» зоні. Тоді як нардепи, які голосували за сирий закон, свою зарплату отримують справно.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про те, чому пільгова легалізація «євроблях» в Україні буксує.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter