У «Дії» з'явилися сім нових послуг: як оформити субсидію, довідку про стаж, а також призначення та перерахунок пенсії онлайн

На порталі «Дія» стали доступні нові сервіси. Тепер українці зможуть через додаток подати заяву на призначення чи перерахунок пенсій, оформити субсидію, отримати довідку про страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб.

Пенсії

Щоб отримати послугу з призначення або перерахунку пенсії, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога» та обрати пункт з пенсіями.

Далі слід заповнити заяву. Частина інформації про заявника автоматично підтягнеться з персонального кабінету. Сама заява зроблена у вигляді анкети.

При її заповненні слід зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та яким чином — на банківську картку або у відділенні пошти.

За результатами анкети, система формує перелік документів, які потрібно підвантажити.

Коли заяву буде заповнено, а всі необхідні документи прикріплено — потрібно лише підписати все КЕПом (кваліфікованим електронним підписом) та надіслати. Вони потраплять на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів співробітниками відділення ПФУ. Відповідь або лист про необхідність уточнення даних нададуть заявнику електронною поштою.



Субсидії

Замість заяв у ЦНАП та збору паперових документів субсидію можна оформити онлайн. Для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі «Дія», зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога» та обрати пункт з субсидіями.

Далі слід подати заяву, в якій відповісти на кілька питань та ввести дані про вид субсидії, вказати банківський рахунок, чи є лічильник води чи газу. У декларації необхідно вказати всіх членів, які проживають з вами, їхні доходи, майно та витрати.

Можливо, необхідно завантажити кілька сканів або фото документів та підписати все електронним підписом.



Найчастіше скани документів не потрібні. Після збору всіх необхідних даних все підписується КЕПом та потрапляє на розгляд до Мінсоцполітики.

Якщо потрібні додаткові дані або документи, заявник отримає повідомлення.

Якщо у людині протягом року нічого не змінилася, то субсидія на більшість видів комунальних послуг продовжиться автоматично.

Довідка про доходи пенсіонера та витяг з реєстру застрахованих осіб

Довідки про трудовий стаж ОК-5 та ОК-7 вимагають при оформленні на роботі або призначення пенсії, при нарахуванні лікарняних.

Щоб отримати довідку онлайн, потрібно авторизуватися на порталі «Дія», зайти до розділу «Довідки та виписки» та вибрати пункт «Довідка з реєстру застрахованих осіб».

Для цих довідок заповнювати будь-які заяви або підписувати щось КЕПом не потрібно.

Для довідки про доходи пенсіонера необхідно вказати період, протягом якого потрібна довідка.

Нагадаємо, з 1 грудня у «Дії» у тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн.

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