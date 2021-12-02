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Клуб споживачів

У Києві знизили вартість опалення, але не для всіх: кому пощастило

22:07 2 грудня 2021
собака

В Києві цього опалювального сезону не лише пообіцяли не підвищувати тарифи на опалення для населення, а й для деяких споживачів навіть зменшити.

Для мешканців 462 багатоквартирних будинків, які досі не уклали договори щодо надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством, вартість теплопостачання вирішили зменшити, повідомили у КМДА.

Для цих споживачів протягом опалювального періоду 2021−2022 року КП «Київтеплоенерго» застосовуватиме тариф на теплову енергію, що застосовувався минулого року.

За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, мешканців 462 будинків, які не уклали договори, неможливо у стислий термін перевести на індивідуальні чи колективні договори про надання комунальних послуг, оскільки до КП «Київтеплоенерго» не надійшло необхідної інформації з метою проведення коректних нарахувань.

Збитки КП «Київтеплоенерго» через це рішення будуть компенсовані з міського бюджету, уточнив чиновник.

Читайте також: Доставка газу, тепло, холодна вода та світло: як зміняться тарифи з 1 грудня та хто заплатить більше.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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