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В Україні нові автомобілі подорожчають на 600 доларів: коли й чому це може статися

17:17 11 грудня 2021
машини

В Україні у 2021 році не лише спостерігається дефіцит нових автомобілів, за якими в автосалонах стоїть черга на кілька місяців уперед, а й очікується зростання цін на нові машини.

За прогнозами експертів, нові автомобілі з Нового року можуть подорожчати на 5−8%. Це пов'язано з тим, що Україна підписала угоду з Євросоюзом, зобов'язавшись запровадити всі європейські практики з безпеки дорожнього руху.

А в Європі з 1 січня 2022 року набирає чинності норма, яка зобов'язує виробників обладнати нові машини додатковими датчиками — дощу, світла, застібки ременів безпеки задніх пасажирів та іншими.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко зазначає, що у дорогих автомобілях, як правило, передбачені зазначені додаткові функції, але у бюджетних авто — японських, корейських, китайських, французьких — всього цього може і не бути, передає UBR.

За словами експерта, в українських правилах дорожнього руху немає вимог пристібатися пасажирам на задньому сидінні. До того ж в Україні не такий рівень добробуту, як у Європі.

За словами Назаренка, різниця в ціні між цими стандартами може становити щонайменше $ 600. Тому якщо прийняти таку норму, то нові автомобілі, які надходять в Україну, будуть дорожчими мінімум на $ 500−700.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів та дилерів ініціювала перенесення імплементації цих положень в Україні на 2025 рік.

Зараз в Україні стрімко розвивається вторинний ринок автомобілів. Торгівля старими авто стала вже окремим бізнесом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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