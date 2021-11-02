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Клуб споживачів

Черга до літа: стало відомо, чому українцям поки що недоступні нові автомобілі

19:51 2 листопада 2021
машини

В Україні дефіцит нових автомобілів. Машини, що знаходяться в автосалонах, вже продані й мають номерний знак. У чергу за новими авто записуються на травень наступного року. Про це у сюжеті «2+2».

У сюжеті йдеться про те, що пандемія сильно вплинула на автомобільну галузь. Під час карантину частина заводів не працювала, було скорочення виробництва.

Також виявилося, що зараз у всьому світі не вистачає чіпів, які заборонили купувати на китайських заводах.

Через брак чіпів у 2021 році автомобільна галузь втратить майже 300 мільйонів доларів.

Наразі заводи збільшують терміни виробництва автомобілів та переглядають ціни на кінцеву продукцію.

В Україні за 6 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року продаж нових машин збільшився на 30%.

Кількість реєстрацій ввезених з-за кордону легкових автомобілів у першому півріччі 2021 року зросла на 40% у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада закінчується пільговий період для розмитнення машин на єврономерах. Тим власникам «євроблях», хто не встигне пройти розмитнення до закінчення терміну, загрожує штраф чи конфіскація автомобіля.

Про те, чому «євробляхи», які прибувають для розмитнення, конфіскують прямо на кордоні, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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