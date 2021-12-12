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Клуб споживачів

«Індекс олів'є» виріс: скільки коштуватиме українцям приготування популярного новорічного салату

13:43 12 грудня 2021
салат

В Україні продовжується зростання цін на харчові продукти. Особливо стрімке підвищення спостерігається перед новорічними та різдвяними святами.

Сьогодні традиційний для українців салат «Олів'є» коштуватиме, за даними сервісу Zakaz.ua, на 21% дорожче, ніж рік тому, повідомляє УНІАН.

Подорожчали всі основні продукти, що входять до складу салату, крім картоплі. Картопля подешевшала на 15% й коштує у середньому 7 грн за кілограм.

Майже вдвічі дорожче коштує цибуля, більш ніж на 50% подорожчали яйця, курятина — на 20%. Ціни на ковбасу варіюються від 120 до 290 грн/кг.

Банк консервованого горошку коштує від 25 до 50 гривень. Свіжі огірки — близько 50 грн, солоні — 40−70 грн. Ціна майонезу підскочила в середньому на 20%.

Щоб цього року за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати 3 кілограми салату на сім'ю, потрібно витратити близько 210 грн, торік це коштувало 173,5 грн.

Нагадаємо, представники влади заявляли про намір встановити держрегулювання цін на соціально значущі харчові продукти, але поки що це залишилося лише проєктом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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