Привітання з днем ангела для Миколи: найкращі вірші, побажання та листівки

19 грудня православна церква відзначає пам'ять одного з найшанованіших святих — Миколи Угодника, або ж Миколи Чудотворця. Адже саме йому приписують численні дива, які чинить сила молитви.

Іменин у Миколи протягом року багато — 6 січня, 16, 17 лютого, 11, 13, 15, 22 березня, 3, 7, 22, 29, 30 травня, 9, 11 серпня, 5, 6, 8, жовтня, 10, 13, 25 листопада, і нарешті 12, 19 та і 29 грудня. Іменини визначають, враховуючи день народження людини — зазвичай день вашого святого покровителя святкується раніше, ніж ваше народження.

Ім'я Микола (давньогрецьке Ніколаос) перекладають як «переможець народів», тому воно наділяє свого власника врівноваженістю, працьовитістю, міцністю і здатністю протистояти хворобам.

Важається, що він здатен опанувати будь-якою професією і зазвичай непогано заробляє, проте на керівній посаді він може проявляти авторитаризм і навіть деспотизм, тому підлеглі його побоюються.

В сім'ї Микола зазвичай домовитий, не гребує допомагати дружині на кухні і дуже любить дітей.

Пропонуємо вам розповісти про всі ці гарні риси, вітаючи рідних і близьких Микол з Днем Ангела.

***

Тобі, Миколо, переможець народів,

Ми щиро шлем свої привітання,

Нехай дарує тобі і доля, і природа

Скарби життя і таємниці кохання.

***

З Днем Ангела, Миколо!

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Не забудьте привітати зі святом й тих, хто цього дня чекає на диво.

***

Здоровими щоб всі були,

Від Миколая подарунки знайшли.

Кому різочку, кому презент, —

Це найчарівніший святковий момент.

Хай в цей день панує свято,

Поруч рідних буде багато.

Не сумуйте й не сваріться,

З ворогами помиріться.

***

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

Нагадаємо, «ФАКТИ» порадили, як варто привітати зі святом найменших, і коли з'явилася ця традиція.

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