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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2006 — 2015
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 37×51 cm
Лімітована серія 750 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Помиляються ті, хто поспішає жити, думаючи, що завтра буде краще, ніж сьогодні, тільки тому, що їм так хочеться. Наївно звучать слова: швидше вже закінчився б цей рік, який приніс нам стільки бід і проблем, адже наступний рік напевно повинен бути щасливішим і світлішим. Нікому наступний рік нічого не винен. І прагнути проживати життя швидше зовсім не означає наближати радісні дні. Швидше, навіть навпаки. Адже роки, що пролітають у поспіху і порожніх надіях, не підкріплених прагненням зробити своє життя змістовнішим, так і залишаться роками, що швидко пролетіли, безслідно канули в забуття.
Ми вигадуємо собі кумирів, швидко прозріваючи і гірко в них розчаровуючись. Ми вибираємо владу, виходячи з безглуздого принципу «хто гарніше говорить і більше обіцяє, тому слід вручити кермо». А потім, помічаючи, що в черговий раз все пішло не так, скаржимося на самих себе: як можна було не бачити очевидного?! Нам хочеться чути бажане, не замислюючись над тим, яким шляхом його можна досягти. Нам прикро визнавати свої помилки, з часом розуміючи, що не було б їх — і тоді жилося б набагато краще, ніж раніше.
Якось передноворічної ночі зібралися на горищі великого старого будинку миші, стривожені тим, що господарі напередодні завели нового кота. Кіт був молодий, енергійний і, як здавалося мишам, невгамовний. Лише за кілька днів перебування на новому місці він, намагаючись вислужитися перед господарями, вже встиг відправити в інший світ з добрий десяток мишачих побратимів. Треба було щось із цим робити. І якнайшвидше. Адже якщо так піде далі, то всім мишачим сім'ям доведеться знятися з насиджених місць і податися світ за очі.
Ті, хто зібрався, довго і гаряче обговорювали різні варіанти боротьби з серйозним противником. Поки не зійшлися на ідеї, що викликала у більшості однозначне схвалення. Вирішено було повісити на шию кота дзвіночок, який здалеку сповіщав би мишей про наближення небезпеки. Прийнявши таке мудре рішення, всі вже збиралися розходитися, коли раптом у тиші, що запала, пролунав тоненький голосок не по роках цікавого мишеняти:
- Вибачте будь ласка. Мені теж сподобалася ця ідея з дзвіночком. Тільки ми, здається, так і не вирішили, хто ж повісить дзвіночок на шию кота.
Виникла важка пауза. Про найважливіше ніхто просто не подумав. А навіщо? Адже як гарно було насолоджуватися уявною картинкою, на якій небезпечний кіт був упокорений дзвінком…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості
Як каже дядько Боря, життя вдалося, якщо коньяк, який ми п'ємо, старший за жінок, з якими ми спимо…
Вітер: 3 м/с Пд-3х
Тиск: 743 мм