27.14 / 27.42 30.55 / 31.04
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Настав час здавати ялинку: у Києві відкривають пункти утилізації новорічних дерев (адреси)

12:36 1 січня 2022
Настав час здавати ялинку: у Києві відкривають пункти утилізації новорічних дерев (адреси)

Якщо ви прикрашаєте дім зрізаною ялинкою, як це робить і багато хто з зірок, вам варто подбати про її утилізацію.

В Києві це можна буде зробити вже з 4 січня 2022 року, адже в місті відкриваються 15 пунктів утилізації новорічних ялинок.

10 пунктів відкриються на територіях виробничих баз, а ще п'ять — на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке лісопаркове господарство».

Адреси:

  • Голосіївський район — просп. Голосіївський, 87-Г;
  • Дарницький район — вул. Тростянецька, 58-А;
  • Деснянський район — вул. Електротехнічна, 26;
  • Дніпровський район — просп. Визволителів, 6;
  • Оболонський район — просп. Степана Бандери, 26-А;
  • Печерський район — вул. Залізничне шосе, 61;
  • Подільський район — вул. Дмитрівська, 16-А;
  • Святошинський район — вул. Бетховена, 8;
  • Солом’янський район — вул. Новопольова, 95;
  • Шевченківський район — пров. Герцена, 6.

А на території Дарницького лісогосподарства пункти працюватимуть за адресами: Бориспільське шосе, 23 км; просп. Броварський, 2а;
вул. Радистів, 1-в; Микільське лісництво, квартал № 35; Броварське лісництво, квартал № 72.

Графік роботи: будні з 07:00 до 21:00.

Точні локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на карті за посиланням.

У пунктах утилізації новорічні дерева подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок хвойних дерев та кущів — це дозволить захистити ґрунт від промерзання взимку, пересихання і перегріву влітку.

Нагадаємо, напередодні свят житель Тернопільщини знайшов спосіб, як боротися із вирубкою ялинок. Він обробив ялинки, що росли поблизу будинку, коров'ячим гноєм, а на гілки розвісив смердючі «прикраси».

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Королева Єлизавета

Королева Єлизавета заборонила принцам Вільяму та Гаррі розлучатися з дружинами

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.