Настав час здавати ялинку: у Києві відкривають пункти утилізації новорічних дерев (адреси)

Якщо ви прикрашаєте дім зрізаною ялинкою, як це робить і багато хто з зірок, вам варто подбати про її утилізацію.

В Києві це можна буде зробити вже з 4 січня 2022 року, адже в місті відкриваються 15 пунктів утилізації новорічних ялинок.

10 пунктів відкриються на територіях виробничих баз, а ще п'ять — на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке лісопаркове господарство».

Адреси:

Голосіївський район — просп. Голосіївський, 87-Г;

Дарницький район — вул. Тростянецька, 58-А;

Деснянський район — вул. Електротехнічна, 26;

Дніпровський район — просп. Визволителів, 6;

Оболонський район — просп. Степана Бандери, 26-А;

Печерський район — вул. Залізничне шосе, 61;

Подільський район — вул. Дмитрівська, 16-А;

Святошинський район — вул. Бетховена, 8;

Солом’янський район — вул. Новопольова, 95;

Шевченківський район — пров. Герцена, 6.

А на території Дарницького лісогосподарства пункти працюватимуть за адресами: Бориспільське шосе, 23 км; просп. Броварський, 2а;

вул. Радистів, 1-в; Микільське лісництво, квартал № 35; Броварське лісництво, квартал № 72.

Графік роботи: будні з 07:00 до 21:00.

Точні локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на карті за посиланням.

У пунктах утилізації новорічні дерева подрібнять на щепу, яку використають для мульчування лунок хвойних дерев та кущів — це дозволить захистити ґрунт від промерзання взимку, пересихання і перегріву влітку.

Нагадаємо, напередодні свят житель Тернопільщини знайшов спосіб, як боротися із вирубкою ялинок. Він обробив ялинки, що росли поблизу будинку, коров'ячим гноєм, а на гілки розвісив смердючі «прикраси».

81

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter