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Путін збожеволів на «українському питанні», його хвороба лише прогресуватиме: Ігор Ейдман

13:33 4 січня 2022
Ігор Ейдман
Соціолог прогнозує, що цього року господар Кремля добиватиметься повернення «українського діаманта» до «корони російської імперії» гібридними засобами.

«Путін давно збожеволів на „українському питанні“, як Гітлер — на антисемітизмі, — пише Ігор Ейдман у соціальних мережах. — У 2022 році його хвороба лише прогресуватиме».

Його параноїдальна надідея зрозуміла — знищити Україну як незалежну державу, повернути «український діамант» у корону російської імперії. Однак, на відміну від Гітлера, Путін — боягуз. На велику війну він не наважиться. Добиватиметься своєї мети гібридними засобами: з одного боку, силами «п'ятої колони» та олігархату намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні, з іншого — шантажуючи Захід війною, намагатиметься змусити його відмовитися від підтримки українського союзника.

Ані те, ані інше не вийде. На Путіна чекає великий зовнішньополітичний провал.

У внутрішній політиці ( Росії. — Авт. ) силовики (колективний Патрушев), користуючись наростаючою параноєю диктатора, остаточно захоплять всю повноту влади, поставивши маніпуляторів (колективного Кирієнка) у становище своїх вчених рабів.

Репресії різко посиляться. Громадянське суспільство буде повністю зачищено, багаторазово збільшиться кількість політемігрантів.

Країна перейде до епохи, близької до пізнього сталінізму: репресії, урапатріотична істерія, перманентна конфронтація із Заходом. Загалом, нічого особливо нового та оригінального. Все це є вже зараз, але цього року загрожує досягти свого апофігею".

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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