Замало не буде: українцям розповіли, коли й на скільки ще подорожчає хліб

В Україні знову дорожчатиме хліб. Зростання ціни приблизно на 25−30% обумовлене не лише високими тарифами на енергоносії, а й необхідністю імпорту борошна з Туреччини.

Про це заявили в об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром», йдеться у сюжеті «1+1».

У зв'язку з тим, що українські аграрії масово експортували пшеницю високої якості, у вітчизняному виробництві її не вистачає. Тепер борошно з українського зерна закуповуватимуть за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба та борошняних виробів на чверть.

В «Укрхлібі» зазначили, що у 2022 році хліб планується виробляти за спрощеною технологією. Це позначиться на якості виробів.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Кабмін відкоригував перелік товарів, які мають суттєве соціальне значення. З хлібобулочних виробів до нього включили батон.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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