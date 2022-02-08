На пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін висловився про позицію Києва щодо Мінських домовленостей: «Подобається — не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати». Блогер Сергій Фурса на своїй сторінці у Facebook назвав цей вульгарний жарт логікою старого ґвалтівника.

«Ви не можете взяти Україну в НАТО, тому що ми силоміць забрали у неї Крим і тепер є ризик, що вона захоче відібрати і вам доведеться допомагати.

Феєрична логіка старого ґвалтівника.

Так, я її зґвалтував і сховав у канаві, але де не скажу, а то раптом ви її врятуєте, і тоді вона може стати свідком і посадити мене до в'язниці.

З тієї ж опери й жарти «подобається не подобається, спи моя красуня». Можна було б обуритися таким вульгарним і мерзенним жартам щодо України, яку Путін обіцяє мати, але тут же будь-який психоаналітик скаже, що це просто крик про допомогу. Крик про допомогу маленького хлопчика, котрий досі сидить у Путіні. І єдина реакція — жалість замішана на зневазі.

Клінить людину ця тема. Прям так очевидно, що він усьому світу намагається показати себе альфа-самцем. Невідомо, хто завдав у дитинстві такої травми Путіну. Але Пітер — місто творче, погода погана, мало що там могло відбуватися свого часу.

Або він зараз боїться, що одного прекрасного дня в Кремль зайде Кадиров або інший бородатий мужик і скаже йому «подобається — не подобається, терпи моя красуня». І прокидається з цією думкою ночами в бункері в холодному поті, де шамани щодня дезінфікують усе довкола. Ці комплекси вже вилазять надто очевидно. А страждає весь світ довкола. І навіть призова Кабаєва не вилікувала…

Що ж, єдине, що ми можемо пообіцяти Путіну, що якщо він рятуватиметься втечею від бородатого мужика з відомими намірами, то ми надамо притулок. Десь під Львовом. І можемо обіцяти, що його образ там не викличе жодного сексуального бажання. Щодо інших бажань, звісно, обіцяти складно", — написав Сергій Фурса.

Фото в заголовку з сайту kremlin.ru

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