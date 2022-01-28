Путін остаточно посланий: Ігор Ейдман про реакцію США на ультиматум Кремля

США письмово, як того й хотіли у Кремлі, відповіли на вимоги Росії про так звані «гарантії безпеки». Вашингтон відкинув вимогу Москви гарантувати неприйняття України до складу НАТО, а Альянс, своєю чергою, зажадав від Путіна вивести його війська з України. Тобто ультиматум Кремля відкинуто. Блогер і російський опозиціонер Ігор Ейдман у Facebook недипломатичною мовою пояснив, що це означає:

«Тебе зараз послати чи факсом?»

(З одновіршів Володимира Вишневського)

Путіна послали усно, він не зрозумів, попросив зробити це письмово. Тепер письмово теж послали. Що він далі робитиме? Попросить послати себе на йух мовою глухонімих? Абеткою для сліпих? Благатиме Байдена написати це величезними літерами на піску каліфорнійської пустелі так, щоб і з космосу було видно? Чи вимагатиме інтимної зустрічі, щоб строгий американський пан особисто послав його, піддавши перед цим жорстокому пороттю?

Проте наполегливі садомазохістські домагання Путіна сильно набридли американцям, і навряд чи вони продовжуватимуть цю еротичну гру.

Ясно одне, Путіна остаточно послали й, висловлюючись зрозумілою йому мовою, опустили. Він показав себе всьому світу невдалим рекетиром, якого ніхто більше не сприйматиме серйозно. Його давно вважають убивцею і негідником, тепер вважатимуть ще невдахою і боягузом. Образ великого та жахливого лиходія здувся. На його місці опинився жалюгідний старий, який засипає перехожих, що сміються над ним, безсилими погрозами.

Путін програв у будь-якому разі. Він сам себе загнав у цугцванг. У нього тепер є лише два можливі ходи: втертися чи воювати. Велика війна знищить путінський режим, призведе його до економічного, військового, а потім і політичного краху. На самогубця Путін не схожий. Отже, як би він зараз не пижився, йому не уникнути ролі світового «опущеного», — написав Ігор Ейдман.

Фото зі сторінки Ігоря Ейдмана у Facebook

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