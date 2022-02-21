Все це брязкання залізом — не більше ніж димова завіса, — Борис Акунін

Росія посилила обстріли на Донбасі, а також закинула в Україну десятки диверсантів. У понеділок, 21 лютого, стало відомо, що Путін скликає позачергове засідання Ради безпеки РФ. При цьому президент США Джо Байден погодився зустрітися з господарем Кремля за умови, що той відмовиться від планів вторгнення в Україну. Однак у Москві ця пропозиція залишилася без конкретної відповіді. Попри ескалацію ситуації навколо України, російський письменник Борис Акунін у фейсбуці написав про свою надію на те, що Кремль не піде на вторгнення в Україну.

«Я впевнений, що жодного вторгнення в Україну не буде і все це брязкання залізом — не більше ніж димова завіса, щоб відтягати Донбас, і так уже окупований. Загальне збудження «ах, цей Путін такий страшний, він зараз усіх з'їсть» — важливий компонент путінського плану. Усі реагують очікуваним чином — жахаються. Грізність Путіна в очах світової спільноти зростає не щодня, а щогодини.

Навіщо це робиться, загалом, зрозуміло. Якщо не поважають — хай бояться. До того ж, коли всі від тебе «чекали на кровопролиття», а ти тільки «чижика з'їв», то, дивишся, обійдеться і без серйозних санкцій.

Але як же шкода нещасних мешканців Донбасу, які мають бути пішаками у цій цинічній геополітичній грі. І злощасних солдатів, чиїхось дітей, яких тижнями морозять чортзна в яких умовах, теж шкода".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

650

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter