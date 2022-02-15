«Ніщо не закінчується. У Путіна з'являється інше поле для улюблених спецоперацій», — блогер про рішення Держдуми щодо «легалізації» ОРДЛО
«Про «визнання Росією «ЛДНР». Насамперед, визнання ще не відбулося, — пише Роман Шрайк на своїй сторінці у соцмережах . — Держдума лише звернулася до Путіна з цього питання.
Думаю, Путін якийсь час використовуватиме це як важіль шантажу. Тут саме канцлер Шольц до Москви приїхав.
Якщо не вийде (сподіваюсь на це) і Путін таки визнає недореспубліки, це означатиме вихід Росії з Мінських угод. І це гуд, цей шантаж нарешті припиниться.
З іншого боку, нічого не закінчується. У Путіна з'являється інше поле для улюблених спецоперацій.
Наприклад:
- ввести у «ЛДНР» «миротворчі» війська ОДКБ;
- включити «ЛДНР» до складу союзної держави;
- все одно влаштувати провокацію на Донбасі та перейти у наступ.
Тому сьогодні щось стало трохи яснішим. Деякі варіанти відпали. Але загроза лишилася. Трохи заспокоюємося, але не розслаблюємося".
Фото Романа Шрайка із соціальних мереж
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