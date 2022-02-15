«Ніщо не закінчується. У Путіна з'являється інше поле для улюблених спецоперацій», — блогер про рішення Держдуми щодо «легалізації» ОРДЛО

Блогер Роман Шрайк, коментуючи звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР», заявив, що таке рішення означатиме вихід РФ з Мінських угод

«Про «визнання Росією «ЛДНР». Насамперед, визнання ще не відбулося, — пише Роман Шрайк на своїй сторінці у соцмережах . — Держдума лише звернулася до Путіна з цього питання.

Думаю, Путін якийсь час використовуватиме це як важіль шантажу. Тут саме канцлер Шольц до Москви приїхав.

Якщо не вийде (сподіваюсь на це) і Путін таки визнає недореспубліки, це означатиме вихід Росії з Мінських угод. І це гуд, цей шантаж нарешті припиниться.

З іншого боку, нічого не закінчується. У Путіна з'являється інше поле для улюблених спецоперацій.

Наприклад:

ввести у «ЛДНР» «миротворчі» війська ОДКБ;

включити «ЛДНР» до складу союзної держави;

все одно влаштувати провокацію на Донбасі та перейти у наступ.

Тому сьогодні щось стало трохи яснішим. Деякі варіанти відпали. Але загроза лишилася. Трохи заспокоюємося, але не розслаблюємося".

Фото Романа Шрайка із соціальних мереж

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