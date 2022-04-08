Українців попередили про нову кібератаку: які електронні листи не можна відкривати

Після вторгнення рашистів в Україну було відбито декілька потужних кібератак на державні ресурси нашої країни і банківські установи. І ось Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA при Держспецзв’язку попередила про нову загрозу з боку хакерської групи Armageddon — нині вона розсилає небезпечних електронних листів з темою «№ 1275 від 07.04.2022».

Вказані листи містять HTML-файл, відкриття якого призведе до створення на комп'ютері архіву з файлом під назвою «Щодо фактів переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях. lnk». Його ж відкриття, своєю чергою, призведе до можливості хакерів отримати повний контроль над вашим комп'ютером і загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп’ютерних систем.

Оскільки хакери групи, серед іншого, використовують Dynamic DNS сервіс NO-IP, необхідно звертати особливу увагу на з'єднання з доменними іменами, що використовуються згаданим сервісом.

Раніше ця ж хакерська група здійснювала кібертаратаки як на державні органи України, так і на країни ЄС.

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