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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2006
Скульптор: Jose Javier Malavia
Розмір: 27×52 cm
Лімітована серія 50 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Пам'ятаєте слова старої гарної пісні: «Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг — за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется — жизнь…»? Часто думаю про це. Тому що думки про це, власне, є постійним пошуком сенсу життя. Незалежно від твого віку або від обставин, які наразі тобою переживаються.
Якось три мудреця посперечалися про те, що важливіше для людини — її минуле, сучасне чи майбутнє.
Один із них сказав:
- Моє минуле робить мене тим, хто є. Я вмію те, чого я навчився у минулому. Я вірю в себе, тому що мені добре вдавалися ті справи, за які раніше я брався. Мені подобаються люди, з якими мені раніше було добре, або схожі на них. Ось я дивлюся на вас, бачу ваші посмішки і чекаю на ваші заперечення, адже знаю вас давно і всі ваші аргументи мені відомі наперед.
- З цим важко погодитись, — сказав інший. — Адже якби ти мав рацію, людина була б приречена, як павук, сидіти день за днем у павутині своїх старих звичок. Я вважаю, для кожного з нас найважливіше майбутнє. Незалежно від того, що я знаю і вмію зараз, я вчитимуся тому, що знадобиться мені в майбутньому. Моє уявлення про те, чого я прагну, набагато реальніше, ніж мої спогади про те, яким я був два роки тому. Тому що мої дії зараз залежать не від того, яким я був, а від того, яким я збираюся стати.
- Ви зовсім згаяли, — втрутився третій, — що минуле і майбутнє існують тільки у наших думках. Минулого вже немає. Майбутнього ще нема. І незалежно від того, чи згадуєте ви про минуле чи мрієте про майбутнє, живете ви тільки в теперішньому. Тільки тепер можна щось змінювати у своєму житті. Ані минуле, ані майбутнє нам не підвладне. Тільки тепер можна бути щасливим, адже спогади про минуле щастя — сумні, а очікування майбутнього щастя — тривожно…
Прислухаючися до слів кожного з учасників суперечки, я б до кінця не погодився з жодним із них. Тому що життя кожного з нас неповторне. І підігнати її під одну загальну формулу ще нікому не вдавалося. Та й навряд чи, напевно, будь-коли вдасться.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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